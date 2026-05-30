En esta noticia

La Quiniela de Tucumán llevó adelante este viernes, 29 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 29 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 3196 (Marido).

 1°3196 11°1228 
 6111  12°4754
 3°0809  13°5046 
 6334  14°4300 
 1506  15°2908 
 6°4130  16°1443
 8322  17°7329 
 7823  18°3537 
 1982  19°2212 
 10°0407 20°3927 

Te puede interesar

¿El fin de la pobreza? | Encuentran una planta que produce oro puro y se puede cultivar cualquier casa

Te puede interesar

Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina: para qué sirve y por qué miles de personas lo hacen

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

Te puede interesar

Arranca el tren bala más rápido de Sudamérica: tiene tecnología china y es el gran orgullo de un país

Te puede interesar

Lanzan un tren bala submarino que recorrerá a más de 250 km/h y unirá dos ciudades clave en minutos