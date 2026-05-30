La Quiniela de Tucumán llevó adelante este viernes, 29 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 29 de mayo de 2026. A la cabeza salió el 3196 (Marido).

1° 3196 11° 1228 2° 6111 12° 4754 3° 0809 13° 5046 4° 6334 14° 4300 5° 1506 15° 2908 6° 4130 16° 1443 7° 8322 17° 7329 8° 7823 18° 3537 9° 1982 19° 2212 10° 0407 20° 3927

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.