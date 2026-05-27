La Administración Nacional de la Seguridad Social, (ANSES), avanza con los últimos pagos de mayo 2026 y varios grupos ya quedaron afuera del calendario. Mientras algunos beneficiarios todavía esperan la acreditación, otros ya cobraron el aumento confirmado para este mes.

El organismo mantuvo el esquema de actualización mensual atado a la inflación y aplicó un incremento del 3,4% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. Sin embargo, el cierre del cronograma deja a un grupo reducido con pagos pendientes durante los últimos días hábiles de mayo.

La atención ahora está puesta en quiénes cobran entre el 27 y el 29 de mayo. Además, continúan las consultas por los nuevos montos de AUH, AUE y jubilaciones mínimas con bono extraordinario incluido.

Calendario de pagos de ANSES: quiénes cobran en los últimos días de mayo

El calendario de pagos de ANSES entra en su etapa final y sólo algunos beneficiarios recibirán depósitos esta semana. Los pagos restantes corresponden principalmente a jubilados y pensionados que superan el haber mínimo.

DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 27 de mayo .

DNI terminados en 6 y 7 : jueves 28 de mayo .

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

Estos grupos forman parte de quienes cobran jubilaciones superiores al haber mínimo.El resto de las prestaciones sociales ya finalizaron su cronograma de mayo.

Los últimos pagos de mayo corresponden principalmente a jubilados y pensionados que superan el haber mínimo. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

También concluyeron los pagos de AUH, AUE y Pensiones No Contributivas. Los depósitos se realizaron según la terminación de DNI definida por ANSES.

AUH y AUE finalizaron el 22 de mayo.

PNC terminaron el 15 de mayo.

Jubilaciones mínimas finalizaron el 21 de mayo.

Jubilaciones ANSES: cuánto cobran con el aumento y el bono

Las jubilaciones ANSES recibieron en mayo un aumento del 3,4%, en línea con la inflación de marzo publicada por el INDEC.El ajuste impactó tanto en haberes mínimos como máximos.

La jubilación mínima quedó fijada en $393.250,17. A ese monto se le suma el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para quienes cobran menos.

Jubilación mínima: $393.250,17.

Bono extraordinario: $70.000 .

Total con bono: $463.250,17.

En paralelo, la jubilación máxima del sistema general llegó a $2.646.201,22. Ese monto corresponde a beneficiarios con mayores aportes durante su vida laboral.

Las pensiones también fueron actualizadas automáticamente durante mayo.No es necesario realizar trámites adicionales para cobrar los nuevos valores.

PUAM: $314.600,12.

Pensiones No Contributivas: $275.275,12.

AUH y asignaciones ANSES: los nuevos montos confirmados para mayo 2026

Las asignaciones sociales de ANSES también aumentaron 3,4% en mayo 2026. Los nuevos valores ya impactan en las cuentas bancarias y billeteras virtuales declaradas.

La Asignación Universal por Hijo quedó en $141.312,64.Como ocurre habitualmente, ANSES retiene un 20% hasta la presentación de la Libreta.

AUH total: $141.312,64.

Pago mensual del 80%: $113.050.

Retención del 20%: contra presentación de Libreta.

La AUH por discapacidad mantiene un esquema diferencial y se paga sin retenciones.En este caso, el monto supera los $458 mil mensuales.

AUH por discapacidad: $458.354.

Pago del 100% del beneficio.

La Asignación Universal por Embarazo también recibió el mismo incremento. El beneficio conserva idéntico esquema de liquidación que la AUH tradicional.