Este viernes, 29 de mayo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 7865 - El Cazador

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 29 de mayo

1° 7865 11° 6142 2° 6752 12° 3946 3° 2620 13° 6360 4° 9439 14° 0446 5° 4327 15° 2088 6° 7419 16° 2748 7° 0562 17° 4206 8° 2871 18° 2730 9° 6217 19° 4294 10° 8306 20° 3875

¿Qué significa soñar con El Cazador?

Soñar con El Cazador simboliza el impulso de perseguir metas con enfoque, estrategia y valentía.

Si te persigue, sugiere presión o miedo; si tú cazas, indica deseo de control y energía que conviene canalizar con ética.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.