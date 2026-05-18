La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) aplicará un nuevo incremento de 2,6% para los haberes de los jubilados y pensionados luego de que el INDEC diera a conocer el IPC de abril. En la misma línea, durante el calendario de pagos de junio se pagará el aguinaldo, el cual contempla el 50% de la mejor remuneración percibida durante los últimos seis meses. Durante el sexto mes del año, el aumento del 2,6% llevará la jubilación mínima, que actualmente está en $ 393.174,10, a $ 403.396,63. Además, se liquidará el bono de $ 70.000, lo que implica que ningún jubilado cobrará menos de $ 473.396,63. Por su parte, los haberes de los pensionados sin el bono quedan de la siguiente manera: El pago de la primera cuota del aguinaldo contempla el 50% de la mejor remuneración percibida en los últimos 6 meses. Significa que se debe tomar la mejor remuneración sin bono ($ 403.396,63) y dividirla a la mitad (201.698,32). Por lo tanto, los beneficiarios de la jubilación mínima cobrarán $ 403.396,63 + $ 201.698,32 (aguinaldo) + $ 70.000 (bono de refuerzo) y recibirán un total de $ 675.094,95. La ANSES realizará la liquidación del SAC de manera automática junto con el pago de los haberes de junio. El organismo publicó el calendario de pagos para los jubilados y pensionados: