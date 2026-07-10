En un vibrante encuentro disputado este viernes, España se llevó la victoria ante Bélgica con un marcador de 2-1 en la llave 2 del Mundial 2026. Los goles de Fabián Ruiz (29’) y Mikel Merino (42’) fueron fundamentales para la clasificación española, mientras que el tanto de los belgas fue obra de Charles De Ketelaere (40’).

Mikel Merino se destacó como el mejor jugador del partido, anotando un gol y completando 3 pases correctos. Junto a él, Fabián Ruiz tuvo un papel crucial al marcar otro gol, completando 40 pases y buscando el arco rival en dos ocasiones.

El director técnico Luis de la Fuente optó por un sistema 4-5-1, alineando a Unai Simón en la portería, acompañado por Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa. En el mediocampo, estaban Rodri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo y Álex Baena, con Mikel Oyarzábal como referente en ataque.

Bélgica, bajo la dirección de Rudi García, también se presentó con un esquema 4-5-1, alineando a Thibaut Courtois en el arco y con una defensa integrada por Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele y Maxim De Cuyper. En el mediocampo se encontraban Nicolas Raskin, Hans Vanaken, Jeremy Doku, Kevin De Bruyne y Leandro Trossard, mientras que Charles De Ketelaere lideraba la ofensiva.

El árbitro Michael Oliver fue el encargado de dirigir los acontecimientos en el estadio de Los Ángeles. Con esta victoria, España aseguró su lugar en las Semifinales del torneo, brillando con su juego efectivo y estratégico.

Cambios en España

54’ 2T - Álex Baena salió para dar ingreso a Ferran Torres y Fabián Ruiz fue reemplazado por Pedri.

78’ 2T - Mikel Oyarzábal fue sustituido por Nico Williams.

Amonestados en España:

42’ 1T - Pau Cubarsi (Conducta antideportiva), 47’ 2T - Aymeric Laporte (Reiteración de faltas).

Cambios en Bélgica

59’ 2T - Hans Vanaken salió por Romelu Lukaku, y Leandro Trossard por Axel Witsel.

60’ 2T - Maxim De Cuyper fue reemplazado por Joaquin Seys.

70’ 2T - Thibaut Courtois dejó el campo para el ingreso de Senne Lammens.

85’ 2T - Kevin De Bruyne salió por Alexis Saelemaekers, y Dani Olmo fue sustituido por Mikel Merino.

Amonestados en Bélgica:

39’ 2T - Kevin De Bruyne (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 49’ 2T - Axel Witsel (Conducta antideportiva).