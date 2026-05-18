La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definido el cronograma de pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre de 2026. El depósito se realiza de forma automática junto con los haberes de junio, sin que el beneficiario deba hacer ningún trámite. El beneficio alcanza a jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). Las fechas se escalonan según el último dígito del DNI para evitar aglomeraciones en los bancos. El monto equivale al 50% del mejor haber mensual percibido entre enero y junio de 2026. En este sentido, cada aumento por movilidad aplicado durante el semestre impacta directamente en el cálculo final. Aunque el índice de movilidad de junio no está confirmado al cierre de esta nota, estimaciones privadas ubican la jubilación mínima en torno a los $403.081, lo que llevaría el medio aguinaldo a aproximadamente $201.540. Un dato clave: los bonos extraordinarios no remunerativos no se computan para el SAC, salvo que un decreto específico disponga lo contrario. Jubilados y pensionados con el haber mínimo: Jubilados que superan el haber mínimo: Si el depósito no aparece en la fecha correspondiente, ANSES habilitó la línea gratuita 130 para que jubilados y pensionados realicen reclamos. También se puede consultar el recibo digital desde Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.