ANSES pagará un extra con aumento después de las elecciones legislativas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una nueva actualización para uno de los beneficios más importantes destinados a familias con hijos con discapacidad. El incremento comenzará a aplicarse desde junio de 2026 y también impactará sobre distintos refuerzos alimentarios que se acreditan automáticamente junto con la prestación principal.

El ajuste será del 2,58% y surge de la última actualización inflacionaria informada por el INDEC. Con este aumento, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasará a tener un valor bruto de $ 471.915 durante junio.

Cuánto cobrarán las familias desde junio

Con la nueva actualización, el esquema de pagos quedará dividido entre:

El monto que ANSES deposita todos los meses.

Y el porcentaje retenido hasta presentar la Libreta AUH.

De esta manera:

El pago directo será de $ 377.532.

Mientras que $ 94.383 quedarán retenidos temporalmente.

Ese 20% retenido se libera luego de presentar la documentación obligatoria vinculada con:

Controles médicos.

Vacunación.

Y escolaridad.

El adicional alimentario que también tendrá aumento

Además de la prestación principal, muchas familias seguirán cobrando automáticamente:

Tarjeta Alimentar.

Y Complemento Leche.

Los nuevos montos de la Tarjeta Alimentar desde junio serán:

$ 72.250 para familias con un hijo.

$ 113.299 para quienes tengan dos hijos.

Y $ 149.425 para hogares con tres hijos o más.

La actualización impactará sobre la AUH por discapacidad y también modificará los montos de la Tarjeta Alimentar y otros refuerzos complementarios desde junio.

Por su parte, el Complemento Leche ascenderá a $ 54.665.

ANSES aclaró que estos adicionales se acreditan automáticamente y no requieren trámites extra para quienes ya cumplen las condiciones vigentes.

Quiénes pueden acceder a la AUH por discapacidad

La prestación está dirigida a familias que tengan hijos con discapacidad acreditada y que cumplan con los requisitos establecidos por ANSES.

El beneficio mantiene el sistema de retención mensual del 20%, mecanismo que continúa vigente hasta la entrega de la Libreta AUH.

Ese documento permite validar:

Asistencia escolar.

Controles sanitarios.

y esquema de vacunación.

El diferencial especial para algunas provincias

ANSES también mantendrá montos superiores para beneficiarios alcanzados por la denominada Zona 1.

Ese adicional corresponde a determinadas provincias y regiones consideradas desfavorables, principalmente en la Patagonia.

En esos casos:

El valor bruto llegará a $ 613.489.

El pago directo será de $ 490.791,20.

Y la retención alcanzará $ 122.697,80.

El organismo recordó que este diferencial únicamente corresponde a quienes cobren mediante cuenta bancaria habilitada.

Cómo se actualizan los montos

La actualización de la AUH por discapacidad forma parte del esquema de movilidad mensual que aplica ANSES tomando como referencia la inflación publicada por el INDEC.

Por ese motivo, tanto la prestación principal como los beneficios alimentarios complementarios continúan ajustándose periódicamente según la evolución de los precios.