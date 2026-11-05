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Tras haber anunciado que Argentina será su nuevo hub para la región Sur, Pinterest presentó a quien liderará el proyecto tanto en el país como en Chile y en Colombia. Antes todos os mercados, con excepción de Brasil, se manejaban desde México.

Agustina Rojas s erá la encargada de acelerar el negocio de la plataforma de búsqueda visual en estos países de la región con un objetivo claro: su monetización.

Según explicó a El Cronista, el también argentino Marcos Westphalen, VP de la firma apara Latinoamérica, e n el país tienen los usuarios activos -13 millones-, ahora hay que lograr que las marcas los vean como potenciales compradores.

Ese es el desafío que tendrá la especialista que tiene más de 15 años de experiencia en publicidad, tecnología y plataformas digitales. Rojas liderará la estrategia comercial con el objetivo de profundizar las relaciones con marcas, agencias y anunciantes, además de acelerar los resultados de negocio de Pinterest en la región.

Experiencia no le falta. En su cargo más reciente como VP Global de Revenue Growth en Rocket Lab, integró las funciones de Ventas y Customer Success para América Latina y EMEA. Antes de Rocket Lab, Rojas desarrolló gran parte de su carrera en la industria del delivery, ocupando distintos puestos en Glovo y PedidosYa en toda América Latina, donde fue responsable de varias marcas internacionales.

En Chile, la plataforma tiene 5 millones de usuarios activos. Estos dos mercados, el argentino y el chileno, son los que los tres comerciales que trabajarán con Rojas en el país deberán desarrollar. El colombiano, si bien, estará bajo el liderazgo de la ejecutiva argentina, lo trabajarán comercialmente desde México.

A nivel global, Pinterest cuenta con 661 millones de usuarios activos mensuales y registra más de 80.000 millones de búsquedas al mes, de las cuales más del 50% tiene una intención comercial, según la propia empresa.

La importancia de la región se refleja en los resultados de Pinterest actuales. El 83% de los negocios internacionales de la firma están fuera de Estados Unidos y Canadá. Pero justamente son los mercados menos monetizados, según indicó Whestphalen. En el tercer trimestre de 2026, los ingresos de la región “Resto del Mundo”, donde se incluye Latinoamérica, alcanzaron u$s 87 millones, un crecimiento interanual del 24 por ciento . Mientras a nivel global se generaron u$s 1,74 millones en ingresos, con un crecimiento interanual del 12 por ciento.

Marcos Westphalen, VP de Pinterest para América latina

Nuevo liderazgo

Al unirse a Pinterest, Rojas comentó: “ Asumo esta oportunidad en un momento de enorme potencial para Pinterest en Argentina, Colombia y Chile . Pocas plataformas logran convertir la inspiración en una intención de compra real y medible para las marcas, y ese es exactamente el valor que vamos a amplificar. Mi enfoque estará en acelerar el negocio, construir relaciones de largo plazo con anunciantes y agencias, y conformar equipos capaces de ayudar a las marcas en Argentina, Chile y Colombia a capturar todo el potencial de Pinterest. El objetivo es claro: convertir al Cono Sur y a la Región Andina en un referente de crecimiento dentro de la estrategia global de la compañía.”

Por su parte, Westphalen, quien pasó de Google a Pinterest para liderar la región señaló: “Latinoamérica es un motor de crecimiento clave para Pinterest, y el Cono Sur junto con la Región Andina ocupan un lugar importante dentro de esa estrategia. Agustina aporta algo poco común: experiencia práctica integrando las áreas de Ventas y Customer Success, junto con una trayectoria comprobada escalando negocios digitales en mercados complejos. Esto es justo lo que necesitamos para acelerar nuestra propuesta comercial en la región, fortalecer las relaciones con marcas y agencias, y ayudar a más anunciantes en Argentina, Colombia y Chile a convertir la intención de compra de nuestros usuarios en resultados de negocio medibles.”