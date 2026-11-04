Cómo serán los más 2 kilómetros de recorrido del Papamóvil y cuáles son los lugares ideales para verlo en CABA.

Cada vez falta menos para la visita del Papa León XIV a la Argentina, la cual comenzará con la Santa Misa para las familias en el Monumento de los Españoles en Ciudad de Buenos Aires el próximo lunes 9 de noviembre.

Desde la organización ya compartieron los 8 puntos de acceso, los elementos habilitados y prohibidos, el horario de apertura y la ubicación del escenario. Una duda entre los fieles es cuál será el recorrido que realizará en la previa a la misa y, en consecuencia, cuáles serán los lugares ideales para verlo en el Papamóvil.

Cómo serán los más 2 kilómetros de recorrido del Papamovil

El evento del 9 de noviembre tendrá la apertura de sus ingresos a las 00.00 horas. En tanto, la animación comenzará a las 7.30 horas y a las 10 horas comenzará el recorrido del papamóvil .

El Papamóvil circulará más de 2 kilómetros por Avenida del Libertador, desde la calle Olleros , a la alutra del viaducto, al Monumento de los Españoles en Palermo.

En este marco, los lugares ideales para ver al Papamóvil es en los primeros metros del trayecto Olleros-Monumento de los Españoles, es decir, a partir de Olleros hasta avenida Bullrich.

Esto es porque el mayor volumen de personas estará entre Bullrich y Sarmiento, donde los fieles buscarán ver el escenario principal de la Santa Misa, que está orientado en sentido norte hacia la calle Olleros.

Cómo serán los más 2 kilómetros de recorrido del Papamóvil y cuáles son los lugares ideales para ver a León XIV en CABA. DanielIbañez

Cabe destacar que las puertas estarán abiertas a partir de las 00.00 horas, entonces, muchos optarán por ocupar los primeros lugares muchas horas antes del evento.

También es importante remarcar que el corredor contará con vallados, accesos organizados y postas médicas distribuidas a lo largo del recorrido.

Elementos prohibidos para la Santa Misa del Papa León XIV

Armas y elementos punzocortantes.

Envases de vidrio.

Pirotecnia y velas.

Bebidas alcohólicas.

Drones.

Mascotas.

Láseres o punteros láser.

Walkie-stalkies, megáfonos y bocinas de aire.

Valijas y bolsos grandes.

Astas rígidas.

Mochilas de más de 15 litros.

Paraguas que no sean plegables.

Biciletas, monopatines y rollers.

Cascos de moto y bicileta.

Computadoras.

Carpas y sombrillas.

Objetos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros.

Elementos habilitados para la Santa Misa del Papa León XIV

Gorra, protector solar y repelente.

Termo y mate.

Paraguas plegable.

Abrigo o capa de lluvia.

Bolsa de residuos.

Batería extenera o power bank.

Papel higiénico, tocallitas y pañuelos.

Alimentos con utensilios descartables.

Bastones y muletas.

Bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros.

Botellas y recipientes de plástico.

Imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con sus respectivas andas.

Cuáles son los ocho accesos a la Santa Misa

Además de los elementos prohibidos y permitidos, es importante que los fieles sepan cuáles son los ocho accesos habilitados para ingresar a la misa.

Los accesos son los siguientes:

Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe.

Ortega y Gasset y Luis María Campos.

Olleros y avenida Luis María Campos.

Teodoro García y avenida Luis María Campos.

Virrey Vértiz de Concepción arenal y José Hernández.

Olleros y Valentín Alsina.

Avenida Dorrego y avenida Figuero Alcorta.

Avenida Figueroa Alcorta y doctor Roberto Levillier.

En en este marco, es importante que las personas tengan planificado de antemano cuál ubicación le es más conveniente y una vez en el punto de acceso, seguir las instruccipones del personal a cargo del operativo.