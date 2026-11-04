Cada vez falta menos para la visita del Papa León XIV a la Argentina, la cual comenzará con la Santa Misa para las familias en el Monumento de los Españoles en Ciudad de Buenos Aires el próximo lunes 9 de noviembre.
Desde la organización ya compartieron los 8 puntos de acceso, los elementos habilitados y prohibidos, el horario de apertura y la ubicación del escenario. Una duda entre los fieles es cuál será el recorrido que realizará en la previa a la misa y, en consecuencia, cuáles serán los lugares ideales para verlo en el Papamóvil.
Cómo serán los más 2 kilómetros de recorrido del Papamovil
El evento del 9 de noviembre tendrá la apertura de sus ingresos a las 00.00 horas. En tanto, la animación comenzará a las 7.30 horas y a las 10 horas comenzará el recorrido del papamóvil.
- El Papamóvil circulará más de 2 kilómetros por Avenida del Libertador, desde la calle Olleros, a la alutra del viaducto, al Monumento de los Españoles en Palermo.
En este marco, los lugares ideales para ver al Papamóvil es en los primeros metros del trayecto Olleros-Monumento de los Españoles, es decir, a partir de Olleros hasta avenida Bullrich.
Esto es porque el mayor volumen de personas estará entre Bullrich y Sarmiento, donde los fieles buscarán ver el escenario principal de la Santa Misa, que está orientado en sentido norte hacia la calle Olleros.
Cabe destacar que las puertas estarán abiertas a partir de las 00.00 horas, entonces, muchos optarán por ocupar los primeros lugares muchas horas antes del evento.
También es importante remarcar que el corredor contará con vallados, accesos organizados y postas médicas distribuidas a lo largo del recorrido.
Elementos prohibidos para la Santa Misa del Papa León XIV
- Armas y elementos punzocortantes.
- Envases de vidrio.
- Pirotecnia y velas.
- Bebidas alcohólicas.
- Drones.
- Mascotas.
- Láseres o punteros láser.
- Walkie-stalkies, megáfonos y bocinas de aire.
- Valijas y bolsos grandes.
- Astas rígidas.
- Mochilas de más de 15 litros.
- Paraguas que no sean plegables.
- Biciletas, monopatines y rollers.
- Cascos de moto y bicileta.
- Computadoras.
- Carpas y sombrillas.
- Objetos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros.
Elementos habilitados para la Santa Misa del Papa León XIV
- Gorra, protector solar y repelente.
- Termo y mate.
- Paraguas plegable.
- Abrigo o capa de lluvia.
- Bolsa de residuos.
- Batería extenera o power bank.
- Papel higiénico, tocallitas y pañuelos.
- Alimentos con utensilios descartables.
- Bastones y muletas.
- Bolsos pequeños y mochilas de hasta 15 litros.
- Botellas y recipientes de plástico.
- Imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con sus respectivas andas.
Cuáles son los ocho accesos a la Santa Misa
Además de los elementos prohibidos y permitidos, es importante que los fieles sepan cuáles son los ocho accesos habilitados para ingresar a la misa.
Los accesos son los siguientes:
- Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe.
- Ortega y Gasset y Luis María Campos.
- Olleros y avenida Luis María Campos.
- Teodoro García y avenida Luis María Campos.
- Virrey Vértiz de Concepción arenal y José Hernández.
- Olleros y Valentín Alsina.
- Avenida Dorrego y avenida Figuero Alcorta.
- Avenida Figueroa Alcorta y doctor Roberto Levillier.
En en este marco, es importante que las personas tengan planificado de antemano cuál ubicación le es más conveniente y una vez en el punto de acceso, seguir las instruccipones del personal a cargo del operativo.