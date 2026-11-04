La mayoría de las empresas mantiene su esquema de trabajo actual y el modelo híbrido estructurado es el más extendido. Entre los trabajadores, en cambio, gana terreno una modalidad más flexible, en la que cada persona puede decidir cuándo ir a la oficina.

La discusión sobre la vuelta a la oficina tiene un dato concreto en Argentina: 73% de las 109 empresas relevadas mantiene sin cambios su modalidad de trabajo.

El dato surge de “Descifrando el Mapa Laboral Argentino 2026”, una investigación de Seeds, compañía que conecta empresas con talento externo, e IDEA, la organización empresaria enfocada en el desarrollo económico, social e institucional de la Argentina. El relevamiento consultó a 1.907 profesionales y 111 organizaciones con operación en el país.

Entre las empresas que trabajan con un esquema híbrido fijo, la modalidad más habitual es de tres días presenciales y dos remotos. Del lado del talento, la preferencia se mueve hacia una modalidad diferente: 56% elegiría un esquema híbrido flexible, en el que cada persona decide cuándo ir a la oficina. Actualmente, ese formato alcanza al 21% de los trabajadores encuestados.

Cómo están trabajando hoy las empresas

El modelo híbrido ocupa el centro de la organización del trabajo entre las compañías relevadas. 47% de las empresas trabaja con un esquema híbrido estructurado, en el que los días presenciales están definidos. El híbrido flexible alcanza al 28%, mientras que la modalidad presencial llega al 20% y la remota al 5%.

Imagen ilustrativa. Archivo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La mayoría tampoco está modificando ese esquema. Además del 73% que lo mantiene sin cambios, 16% de las empresas está aumentando los días presenciales, 9% tiene esa posibilidad en evaluación y 2% está reduciendo los días en la oficina.

El relevamiento, por lo tanto, muestra un mercado empresarial donde el modelo híbrido ya tiene un lugar central y las organizaciones tienden a sostener las modalidades que adoptaron, más que a avanzar en bloque hacia una mayor presencialidad.

Cómo trabajan hoy los profesionales

La distribución entre los trabajadores es diferente. Actualmente, 32% del talento trabaja de manera presencial, 26% lo hace bajo un esquema híbrido estructurado, 21% tiene un híbrido flexible y otro 21% trabaja de manera remota.

La fotografía muestra que el trabajo presencial todavía tiene un peso importante, pero el trabajo híbrido ya está más extendido entre los profesionales que cualquiera de las dos modalidades puras: presencial o remoto.

El híbrido, además, no tiene una única forma. Una parte del talento trabaja con días definidos de oficina y otra con mayor libertad para decidir cuándo asistir.

El formato que más quieren los trabajadores

Cuando la pregunta pasa de cómo trabajan hoy a cómo preferirían trabajar, la distribución cambia.

El 56% del talento elegiría un híbrido flexible. El 23% preferiría un híbrido estructurado, 17% optaría por trabajar de manera remota y 4% elegiría la modalidad presencial.

La diferencia más marcada está en el híbrido flexible: hoy alcanza al 21% del talento, pero es elegido por 56% cuando se pregunta por la modalidad preferida.

En el otro extremo, la presencialidad completa tiene una distancia todavía mayor: 32% trabaja actualmente de manera presencial, pero solo 4% la elegiría como modalidad preferida.

El informe señala, a partir de estos datos, que empresas y talento coinciden en que el esquema presencial perdió relevancia. La diferencia está en cuánta estructura debería tener el trabajo híbrido.

La flexibilidad es el punto de encuentro

La preferencia por una mayor flexibilidad no aparece aislada dentro del estudio.

Cuando empresas y talento describen qué debería tener el empleador ideal en 2026, la flexibilidad ocupa el primer lugar para ambos grupos. Las oportunidades de desarrollo y crecimiento aparecen en segundo lugar.

Hay, entonces, un acuerdo sobre el valor de la flexibilidad, aunque las modalidades actuales muestran que ese concepto se lleva a la práctica de maneras diferentes.

Entre las empresas predomina un esquema híbrido con días presenciales definidos. Entre los trabajadores, la opción más buscada es aquella que permite mayor capacidad de decisión sobre cuándo asistir.

El trabajo presencial todavía existe, pero cambió su lugar

Los datos del informe permiten alejarse de dos extremos: el trabajo presencial sigue formando parte de la realidad laboral y el trabajo remoto tampoco desapareció.

La modalidad presencial alcanza al 20% de las empresas y al 32% del talento. El trabajo remoto llega al 5% de las empresas y al 21% de los profesionales. Entre ambos extremos se ubican las distintas formas de trabajo híbrido, que concentran la mayor parte de la oferta empresarial y de las modalidades actuales del talento.

La diferencia más importante está dentro de ese espacio intermedio. Las empresas se apoyan principalmente en un esquema con días de oficina definidos, mientras que los trabajadores muestran una preferencia mucho mayor por decidir de manera individual cuándo concurrir.

Qué muestran los datos sobre el trabajo en Argentina

El estudio no mide productividad, costos ni resultados económicos de cada modalidad, por lo que no permite establecer cuál es el esquema más conveniente para una empresa.

Sí ofrece una fotografía de cómo se organiza hoy el trabajo y qué modalidad prefiere el talento.

El resultado muestra un mercado que dejó atrás la división simple entre oficina y home office. El trabajo híbrido ocupa el centro de la escena, pero todavía existe una diferencia entre el modelo que más ofrecen las empresas y el que más quieren los trabajadores.

La presencialidad completa conserva un lugar concreto en el mercado laboral, aunque queda muy por debajo de la preferencia del talento. El trabajo remoto también forma parte de la realidad actual, pero tampoco es la primera opción para la mayoría.

El principal movimiento está en el híbrido: las empresas se inclinan por esquemas estructurados y los trabajadores piden una versión más flexible. Esa es la principal diferencia que deja el mapa laboral elaborado por Seeds e IDEA.

Cómo se hizo el estudio

El relevamiento se realizó mediante encuestas online semiestructuradas y con muestras no probabilísticas. Participaron 1.907 profesionales y 111 organizaciones. La encuesta a empresas fue respondida por responsables de Capital Humano de organizaciones con operación en Argentina, mientras que la encuesta de talento alcanzó a personas activas en el mercado laboral argentino o que lo habían estado durante el último año.

El propio informe señala que 67% de la muestra de talento está compuesto por mujeres, un dato que debe tenerse presente al interpretar los resultados.