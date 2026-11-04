el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuenta con pautas normativas precisas que indican cómo debe proceder el cliente de inmediato para regularizar la operación.

El uso cotidiano de las terminales automáticas de extracción puede presentar eventuales fallas técnicas en el conteo de los billetes o en la emisión del comprobante impreso .

Frente a situaciones donde el cajero entrega un monto superior al solicitado por el usuario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuenta con pautas normativas precisas que indican cómo debe proceder el cliente de inmediato para regularizar la operación.

Cuál es el procedimiento oficial del BCRA ante diferencias en la extracción

De acuerdo con la normativa del señalamiento bancario y la Comunicación A 2530 del BCRA, ante cualquier discrepancia entre el importe efectivamente retirado y el ticket emitido por la máquina, el usuario debe realizar una notificación formal a las entidades involucradas :

Dar aviso de inmediato a la entidad financiera donde se posee la cuenta o se emitió la tarjeta de débito.

Informar simultáneamente al establecimiento o red que administra la terminal automática donde se concretó la operación.

Retirar y conservar el comprobante impreso entregado por la máquina, el cual servirá como constancia probatoria para respaldar el reclamo o la rectificación del saldo.

Ante cualquier discrepancia entre el importe retirado y el ticket emitido por la máquina, el usuario debe realizar una notificación formal a las entidades involucradas.

Por qué es crucial notificar el excedente de dinero al banco de forma inmediata

Aunque la recepción de un monto mayor al solicitado pueda parecer un error a favor del cliente, los sistemas informáticos de arqueo y tesorería registran minuciosamente los sobrantes de caja al cierre de cada jornada.

Los cajeros automáticos contabilizan de forma electrónica cada billete dispensado, por lo que si el saldo físico no coincide con el registro del sistema, la entidad rastreará la transacción e imputará el ajuste correspondiente en la cuenta del titular .

Formalizar el reporte de manera oportuna evita débitos automáticos no aclarados y previene inconvenientes o reclamos posteriores en el resumen de cuenta, al tiempo que permite dejar asentado de manera fehaciente que el usuario actuó de buena fe ante la falla técnica del dispositivo.

Medidas de seguridad fundamentales al operar en terminales automáticas

Además de la resolución de inconvenientes operativos con el efectivo, el organismo regulador remarca una serie de precauciones mínimas para garantizar la seguridad durante el uso de los cajeros.

En primer lugar, es imprescindible no aceptar la asistencia de terceras personas ante mensajes o situaciones anómalas en la pantalla de la terminal.

Por otro lado, la clave personal o PIN no debe ser divulgada ni anotada en la tarjeta o en papeles guardados junto a ella, siendo recomendable modificarla de forma periódica.

Finalmente, en caso de retención del plástico por parte de la máquina, pérdida o robo, el cliente debe comunicarse inmediatamente con el banco emisor para proceder al bloqueo preventivo de la tarjeta.