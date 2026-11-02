El que será el edificio más alto del mundo volvió a tomar impulso. La Jeddah Tower, en Arabia Saudita, retomó su construcción tras años de parate y ya avanza a buen ritmo: superó los 460 metros de altura y sigue subiendo. Cuando esté terminada, superará el kilómetro de altura, dejará atrás al actual récord, el Burj Khalifa de Dubái, y se convertirá en el primer edificio de la historia en cruzar esa marca.

El edificio más alto del mundo

La Jeddah Tower, antes conocida como Kingdom Tower, es un rascacielos que se construye en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudita, como pieza central de un enorme desarrollo urbano llamado Jeddah Economic City, a unos 20 kilómetros al norte de la ciudad. Su objetivo es declarado: ser el edificio más alto jamás construido y el primero en alcanzar los 1,000 metros de altura, un umbral que ninguna construcción logró hasta ahora.

La torre está proyectada para alcanzar al menos 1,008 metros de altura, aunque la cifra final exacta se mantiene en reserva. Eso la ubicaría unos 180 metros por encima del Burj Khalifa, que con sus 828 metros es hoy el edificio más alto del mundo. En cuanto a los pisos, los reportes más recientes de la obra hablan de alrededor de 157 pisos (la ficha técnica del proyecto contempla además niveles estructurales adicionales). En conjunto, será una estructura sin precedentes por su escala.

Reanudaron la construcción del futuro edificio más alto del mundo

La obra no fue un camino lineal. La construcción había comenzado en 2013, pero se detuvo en enero de 2018, cuando la propiedad frenó el trabajo de estructura por problemas con un contratista, en el marco de una campaña anticorrupción en Arabia Saudita. Para ese momento, la torre estaba cerca de un tercio de su altura. Más tarde, la pandemia de COVID-19 agregó nuevas demoras. Durante años, el esqueleto quedó a la espera de una definición.

El proyecto volvió a ponerse en marcha: tras un acuerdo de reanudación anunciado a fines de 2024, la construcción se retomó oficialmente en enero de 2025. Desde entonces, el avance fue sostenido. Según información de la desarrolladora, hacia septiembre de 2026 la torre ya había alcanzado el piso 116 y rondaba los 466 metros de altura, más de la mitad del Burj Khalifa, con poco más de 40 pisos restantes. El dato fue confirmado por el director ejecutivo de la empresa a cargo durante una cumbre de megaproyectos en Riad.

Hacia septiembre de 2026 la torre ya había alcanzado el piso 116 y rondaba los 466 metros de altura, más de la mitad del Burj Khalifa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Será único en el mundo

Más allá del récord de altura, la Jeddah Tower aspira a ser única por lo que incluirá. Los planes contemplan un hotel de la cadena Four Seasons, residencias privadas, oficinas de categoría premium, departamentos de lujo y lo que sería la plataforma de observación más alta del mundo, un mirador a una altura inédita para el público. Todo eso dentro de un diseño afinado para resistir el viento y las condiciones de semejante altura.