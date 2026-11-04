Imagen del Castillo del Coral, ubicado en Estados Unidos.

Durante casi tres décadas, Edward Leedskalnin, un inmigrante letón, construyó en Florida una enorme estructura de piedra que todavía despierta preguntas sobre cómo logró mover y tallar bloques de varias toneladas sin utilizar maquinaria moderna.

El lugar, conocido como Coral Castle, se encuentra en las afueras de Homestead, en el condado de Miami-Dade, y fue construido con unas 1.000 toneladas de piedra caliza oolítica, una roca formada por pequeños granos esféricos de carbonato en capas concéntricas que puede contener fósiles de coral y conchas.

Leedskalnin comenzó el proyecto en 1923 y continuó trabajando durante años. La construcción fue realizada sin maquinaria moderna y utilizando herramientas que él mismo fabricaba, muchas de ellas a partir de piezas de autos y camiones antiguos.

Quién fue Edward Leedskalnin y por qué construyó Coral Castle

Leedskalnin nació en Riga, Letonia, en 1887. Después de emigrar a Estados Unidos, terminó instalándose en Florida, donde comenzó a construir el monumento que originalmente se conoció como Rock Gate.

Según la historia conservada por Coral Castle, el proyecto estuvo relacionado con una decepción amorosa. Leedskalnin había estado comprometido con una joven a la que llamaba su “Sweet Sixteen”, pero el compromiso se rompió antes de la boda.

En 1923 compró un terreno en Florida City y comenzó a trabajar en la construcción. En 1936 decidió trasladar las estructuras a un nuevo terreno ubicado a unas 10 millas, en las afueras de Homestead, donde se encuentra actualmente el castillo.

El traslado llevó aproximadamente tres años. Leedskalnin construyó un remolque utilizando dos rieles montados sobre el chasis de un viejo camión Republic. Un amigo utilizó un tractor para arrastrarlo con las piezas de piedra desde Florida City hasta Homestead. Muchas personas vieron las estructuras pasar por la Dixie Highway, pero nadie observó a Leedskalnin cargarlas o descargarlas.

El misterio de las toneladas de piedra y las herramientas caseras

Una de las principales incógnitas de Coral Castle es cómo Leedskalnin consiguió mover, levantar y colocar bloques que pesaban varias toneladas.

El propio museo explica que utilizaba sistemas de poleas, herramientas manuales y mecanismos fabricados con piezas reutilizadas. En una torre del lugar se conserva alrededor del 30 % de las herramientas caseras que utilizó, elaboradas con madera de pino de Dade, piezas de camiones y autos y otros objetos reciclados.

Leedskalnin atribuía su capacidad para trabajar con esas piedras a su conocimiento de las leyes del peso y la palanca. También afirmaba conocer los secretos utilizados por los antiguos constructores de las pirámides.

Entre las características que todavía llaman la atención se encuentran:

Unas 1.000 toneladas de piedra caliza oolítica utilizadas en el conjunto.

Bloques que pueden pesar varias toneladas .

Herramientas construidas a partir de piezas de autos y camiones .

Sistemas basados en poleas y palancas .

Un método de trabajo desarrollado por Leedskalnin sin utilizar maquinaria moderna.

Coral Castle se convirtió en un sitio histórico de Florida

Leedskalnin continuó trabajando en el lugar durante años, hasta su muerte en 1951. El conjunto quedó como testimonio de sus conocimientos de cantería y de los métodos que utilizó para construirlo.

El sitio fue incorporado en 1984 al Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos con el nombre de Rock Gate, también conocido como Coral Castle.

La estructura conserva diferentes esculturas, muebles y construcciones realizadas con la misma piedra. Entre ellas se encuentran un obelisco, un telescopio, mesas, sillas y grandes puertas de piedra.

Una de las piezas más conocidas es una puerta de varias toneladas que podía girar con un pequeño esfuerzo. En 1986, cuando dejó de funcionar, fue retirada con una grúa para repararla. Los técnicos descubrieron entonces un sistema compuesto por un eje metálico y un rodamiento de camión.

La puerta fue reparada y volvió a colocarse en su sitio el 23 de julio de 1986.