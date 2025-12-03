El mes de Navidad ya está en curso y a falta de tan solo unas pocas semanas para una de las celebraciones más esperadas de todo el año, uno de los supermercados más conocidos del país lanzó una serie de promociones imperdibles para comprar arbolitos, adornos para colocar en los pinos o en el hogar y luces.

Arbolitos de Navidad a $14.000: dónde comprarlos

El armado del arbolito de Navidad es sin lugar a dudas uno de los momentos más emotivos de todo diciembre. Recientemente, el supermercado Sodimac sacó una promoción para la compra de estos artículos de decoración navideña.

A través de la tienda online, Sodimac publicó arbolitos de Navidad a $ 14.399, un precio que se considera como muy accesible dentro de este mercado.

El supermercado más popular liquida arbolitos de Navidad a $14.000 y tiene luces y adornos en oferta: dónde conseguirlos Fuente: Sodimac

Los mismos son de 120 centímetros de alto y de color verde pino, con un ancho máximo de 56 centímetros, lo que los hace ideales para espacios pequeños o bien para aquellas personas que quieren tener una decoración más minimalista.

Además, el árbol viene con la base plástica y las patas para poder armarlo fácilmente. De tal modo, para poder comprarlo se debe ingresar en el sitio web de Sodimac y seleccionar el producto. Una vez hecho esto, se debe confirmar la compra y seleccionar el domicilio para recibirlo.

Luces y adornos navideños en oferta

Además de tener árboles en promoción, Sodimac dispone de una amplia variedad de ofertas que se aplican en luces y adornos de Navidad.

El supermercado más popular liquida arbolitos de Navidad a $14.000 y tiene luces y adornos en oferta: dónde conseguirlos Fuente: Archivo

Entre los más destacados, se encuentran las tiras de luces led a $ 3.595 de color rojo, pack de 35 luces miniled blancas a $ 5.599 y guirnalda de luces multicolor a $ 6.399.

En lo que respecta a los adornos hay esferas para el árbol que van desde $ 1.999 por unidad y packs de bolas de colores a $ 3.199. Además, también hay pesebres por $ 7.199 para que el espíritu navideño brote en todos los rincones de la casa.

¿Por qué el árbol de Navidad se arma el 8 de diciembre?

El 8 de diciembre es una de las fechas más esperadas por las familias, porque marca el inicio oficial de la temporada navideña. Ese día miles de hogares argentinos arman el árbol, cuelgan luces y decoran la casa para preparar la llegada de las fiestas.

El supermercado más popular liquida arbolitos de Navidad a $14.000 y tiene luces y adornos en oferta: dónde conseguirlos Fuente: Shutterstock

La tradición está vinculada al Día de la Inmaculada Concepción, una celebración religiosa muy instalada en el país. Con el paso del tiempo, la costumbre dejó de ser solo un acto religioso y se transformó en un ritual familiar que marca el comienzo de diciembre y el espíritu navideño.

Armar el árbol el 8 de diciembre también ayuda a organizar las semanas previas a Navidad. Muchas personas aprovechan el feriado para reunirse, buscar adornos guardados, sumar nuevas decoraciones o seguir las tendencias navideñas que cambian cada año.