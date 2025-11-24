A pocos días de la fecha del armado del tradicional árbol de Navidad en Argentina, es importante conocer dónde ubicarlo para atraer buenas energías a nuestro hogar.

Para el Feng Shui, el árbol de Navidad es considerado como uno de los símbolos más significativos de las fiestas por ser el ornamento protagonista del espíritu de esta época. Por este motivo, nos aconseja tener en cuenta qué lugar es el ideal para ubicarlo.

La ubicación consciente, según la filosofía china, atraerá fortuna y buena salud para el próximo año.

El Feng Shui sostiene que la posición de los elementos dentro del hogar puede influir en la armonía, la prosperidad y las relaciones familiares. Foto: Freepik.

Feng Shui: dónde ubicar el arbolito de Navidad para atraer buena energía

El Feng Shui ofrece una serie de recomendaciones para elegir el lugar ideal donde ubicar este símbolo navideño, transformándolo en un verdadero imán de buena energía.

recomienda colocar el árbol de Navidad en el área sur del hogar para alcanzar el reconocimiento profesional y laboral. El Feng Shui recomienda colocar el árbol de Navidaddel hogar para alcanzar el reconocimiento profesional y laboral.

Para que sea un imán de buena energía, abundancia y prosperidad es importante ubicarlo en la zona este de la casa.

El lugar más recomendado es el sector sureste de nuestra casa, ya que representa la riqueza y la prosperidad, ayudando a atraer abundancia económica y estabilidad financiera.

Se despide el árbol de Navidad: la nueva tendencia que se impone este 2025

Con casas que cada vez son más pequeñas o departamentos de pocos ambientes resulta más práctico que el tradicional árbol de Navidad no ocupe tanto espacio.

Por estas razones es cada vez más común ver árboles que se reflejan en la pared y que se arman solo con luces, ramas recicladas o elaboraciones geométricas que reemplazan el árbol convencional, el cual se caracteriza por ocupar amplios espacios, en viviendas cada día más chicas.

De esta forma, las familias no solo reducen gastos, sino que también permiten un alto grado de personalización, adaptándose al estilo y al espacio disponible en cada uno de los lugares en los que se arman.

El Feng Shui ofrece una serie de recomendaciones para elegir el lugar ideal donde ubicar el árbol de Navidad. Foto: Freepik.

Cómo es el árbol de papel que gana cada vez más adeptos

En estas nuevas tendencias se destaca el árbol de papel. Sí, tal como leyeron. Este tipo de árboles tiene un objetivo más ecológico, al apuntar a la reducción del uso de materiales plásticos.

El papel es un material muy versátil, económico y fácil de conseguir. Se puede reciclar papel que ya no usemos, como periódicos, revistas o folletos, y darles una nueva vida. Con un poco de imaginación y creatividad, podemos crear árboles de Navidad de papel de diferentes formas, tamaños y estilos.