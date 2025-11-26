Confirmado: municipales cobrarán un bono de fin de año de $ 1.100.000 en Navidad Fuente: Shutterstock

Con la llegada de fin de año muchos sectores recibirán bonos extraordinarios y los empleados municipales de un distrito específico percibirán un importante plus que se sumará a los salarios.

Súper bono de fin de año para estos empleados municipales

Los empleados municipales de la localidad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, tendrán plus equivalente a una remuneración total de $1.100.000. Dicha suma se pagará como dos bonos extraordinarios.

En este sentido, el secretario general de la Asociación de Personal Jerárquico Municipal de Comodoro Rivadavia, Roberto Astete, confirmó un acuerdo paritario que incluye una pauta salarial anual del 32,12%.

Cómo se cobrará el bono extra de $1.100.000

De tal modo, los trabajadores del municipio de Comodoro Rivadavia recibirán los bonos extraordinarios de la siguiente manera:

Bono de $700.000 por el Día del Empleado Municipal : se pagarán $400.000 a fin de noviembre y $300.000 en febrero de 2026.

Bono de $400.000 por fin de año: se pagará durante el mes de diciembre con fecha a confirmar.

Por su parte, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, brindó declaraciones al respecto de los bonos que se emitirán próximamente: “Sabemos que este incremento quizás no llegue a cubrir las necesidades de cada uno de los trabajadores con los que cuenta el Municipio, pero valoramos la responsabilidad de las partes para llegar a un entendimiento y hacer posible este acuerdo”, sostuvo.

De tal modo, agregó: “Hay muchos municipios que no están logrando cumplir con la masa salarial, pero nosotros estamos comprometidos para hacerlo a través de fondos propios”, sostuvo.

Vamos a seguir trabajando para ir mejorando las condiciones laborales y continuar brindando los servicios que la comunidad merece”, concluyó el intendente de la ciudad.

En tanto, durante la firma del nuevo acuerdo paritario estuvieron presentes el intendente Othar Macharashvili; el viceintendente Maximiliano Sampaoli; el secretario de Gobierno, Sergio Bohe; el titular de la cartera de Economía, Fernando Barría; el responsable del área de Control Urbano y Operativo, Miguel Gómez; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; el subsecretario de Recursos Humanos, Miguel Montoya; y los secretarios generales del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales y de la Asociación del Personal Jerárquico Municipal, Omar Unquén y Roberto Astete.

Bono de $200.000 y un aumento salarial a estos empleados

Los empleados municipales del partido de Quilmes tendrán un aumento salarial de 5% que impactará a partir del mes de diciembre y se sumará al bono extraordinario de 200.000 que fue confirmado por la administración de Mayra Mendoza. Dicho plus será entregado antes de fin de año.

Asimismo, en noviembre los empleados del sector habían percibido un bono por el Día del Empleado Municipal de $250.000 y en el último mes del año, serán beneficiarios de las sumas mencionadas.