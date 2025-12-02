Súper bono de $ 1.100.000 confirmado: este grupo de trabajadores cobrará un plus en Navidad. Foto: Shutterstock

De cara a la Navidad, hay un municipio que confirmó un increíble bono de $ 1.100.000 y será de gran ayuda económica para las fiestas de fin de año. De esta manera, el plus se cobrará junto al haber mensual y beneficiará a un grupo de trabajadores.

Este beneficio fue confirmado por el municipio de Comodoro Rivadavia, ubicado en el departamento de Escalante, en la provincia de Chubut. Además de aliviar el bolsillo, también se suma a la pauta salarial anual del 32,12%.

¿Quiénes reciben el bono navideño de $ 1.100.000?

El beneficio está dirigido exclusivamente a los empleados municipales de Comodoro Rivadavia. Esto incluye a todo el personal activo del distrito, desde obreros hasta jerárquicos, gracias a un acuerdo paritario firmado entre el intendente Othar Macharashvili y los sindicatos locales. Entre los gremios involucrados destacan:

Asociación de Personal Jerárquico Municipal (APJM), representada por su secretario Roberto Astete.

Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), liderado por Omar Unquén.

Este bono extraordinario para municipales se financia con recursos propios del municipio, demostrando un compromiso pese a los desafíos presupuestarios que enfrentan otras comunas en Chubut y el país. No se aplican requisitos adicionales como antigüedad mínima o impacto impositivo directo, lo que lo hace accesible para la mayoría de los beneficiarios.

Bono de $ 1.100.000: cuándo y cómo se cobra

Macharashvili insistió en que, a pesar de que este extra no cubre todas las necesidades de los trabajadores municipales, agradeció la “responsabilidad de las partes para llegar a un entendimiento y hacer posible este acuerdo”.

A su vez, confirmó que este plus de $ 1.100.000 se cobrará en dos tramos para facilitar la distribución y así alinearse con las necesidades de cada trabajador durante las fiestas y las vacaciones: