La ensalada Waldorf lleva más de cien años de historia y cambios. Fuente: archivo

La Navidad con temperaturas altas invitan a dejar de lado los platos calientes. Olvidate del estrés y el presupuesto ajustado: estas recetas son fáciles, económicas y están pensadas para gustos variados.

Te compartimos un listado con opciones fáciles y económicas de comidas frías, pensadas para gustos variados. Prepará todo con anticipación, mantenelo bien frío y dedicate solo a disfrutar de la Nochebuena.

Entradas frías para la mesa navideña

Vitel toné

Un infaltable las Fiestas. El peceto se cocina hasta quedar tierno, se deja enfriar y se corta en fetas finas. Se cubre con una salsa procesada a base de atún, mayonesa, anchoas, mostaza y alcaparras. Conviene prepararlo el día anterior para que tome sabor.

Huevos rellenos

Ideales como bocado fresco. Se hierven los huevos, se retiran las yemas y se mezclan con atún, mayonesa, o una combinación más liviana de palta pisada con limón. Se rellenan con cuchara o manga y se sirven bien fríos.

Matambre arrollado

Otro clásico. Se hierve el matambre relleno con verduras, condimentos y huevo duro. Luego se prensa y se corta en rodajas finas. Es rendidor y se conserva muy bien en la heladera.

Tomates rellenos

Un plato fresco y económico. Se vacían los tomates y se los rellena con una mezcla fría de arroz, atún, mayonesa, limón o cebolla picada. También pueden prepararse con relleno de palta para una opción más liviana.

Lengua a la vinagreta

Para quienes buscan algo tradicional, la lengua se hierve, se pela y se corta en láminas. Se cubre con una vinagreta de ajo, perejil, aceite y un toque de vinagre. Suele servirse como entrada o acompañamiento.

Ensaladas frescas para acompañar

Ensalada de papa y huevo

Una de las más populares en Navidad. Se combinan papas en cubos y huevos duros picados, con mayonesa, mostaza y verdeo. Es simple, económica y gusta a toda la familia.

Ensalada Waldorf

Una opción fresca y crujiente, ideal para equilibrar platos más pesados. Lleva manzana verde, apio y nueces, mezclados con mayonesa o yogur natural.

Ensalada caprese

Perfecta para días calurosos: tomate, mozzarella y albahaca, con un toque de aceite de oliva. Se arma en minutos y luce muy bien en la mesa.

Ensalada fría de arroz

Muy rendidora. Se prepara con arroz blanco frío combinado con atún o jamón, choclo, morrón y arvejas. Se puede aderezar con mayonesa o con aceite y limón para una versión más liviana.

Ensalada de lentejas

Una opción nutritiva y fresca. Las lentejas cocidas se mezclan con cebolla, tomate, morrón y perejil. Se condimenta con aceite, limón y sal. Ideal para quienes buscan agregar legumbres al menú.

Platos principales fríos

Pionono salado

Uno de los preferidos en las Fiestas. La plancha de pionono se rellena con atún, jamón y queso, pollo con palmitos o combinaciones frescas con queso crema. Se arrolla, se envuelve y se enfría para cortar prolijo.

Pollo frío desmenuzado

Liviano y versátil. Se hierven o se hornean pechugas de pollo, se desmenuzan y se mezclan con apio, mayonesa, limón y condimentos. Puede servirse solo, con hojas verdes o en sándwiches.

Arrollado de pollo

Otra alternativa fresca que rinde varias porciones. Se rellena una pechuga abierta con verduras y queso, se arrolla, se envuelve y se hierve. Luego se enfría y se corta en rodajas.

Opciones frías con pastas o masa

Pastas frías

Moñitos, tirabuzones o coditos quedan perfectos como ensalada de pasta. Se mezclan con tomate, aceitunas, jamón y cubitos de queso. El aderezo puede ser aceite de oliva o mayonesa suave.

Sandwichón

Un clásico que nunca falla. Se arma con capas de pan de molde sin corteza y rellenos fríos: jamón y queso, pollo con mayonesa, huevo con perejil, atún o ensalada de palta. Se deja enfriar para cortar sin que se desarme.