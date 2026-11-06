Una fuerte tormenta con viento se aproxima y sacudirá varias provincias del país: cuáles son las zonas en alerta por lluvias intensas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene las advertencias por viento fuerte para distintas regiones del país durante este sábado 7 de noviembre. El fenómeno estará acompañado por ráfagas intensas que podrían complicar la circulación y las actividades al aire libre.

El pronóstico anticipa condiciones de inestabilidad que podrían complicar la circulación por la vía pública, especialmente en las zonas donde se esperan las mayores velocidades del viento.

Frente a este escenario, el organismo gubernamental difundió una serie de recomendaciones para evitar accidentes y reducir los riesgos.

¿Qué provincias estarán bajo alerta amarilla por viento este sábado?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, la alerta amarilla por viento alcanzará sectores de seis provincias argentinas: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja.

El SMN difundió una alerta amarilla por vientos fuertes en varias provincias durante el sábado 7 de noviembre. (Foto: SMN) SMN

En las áreas alcanzadas se esperan vientos del sector sur, con velocidades, que podrían generar inconvenientes en la circulación y desplazar objetos que se encuentren en espacios abiertos.

Las ráfagas podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora, y en algunas zonas hasta los 110 km/h, aunque la intensidad prevista dependerá de la región y de la evolución de las condiciones meteorológicas durante la jornada.

¿Cuáles son las zonas afectadas por los fuertes vientos del SMN?

La alerta amarilla comprende a determinados departamentos y zonas del norte argentino. Entre las regiones mencionadas en los avisos meteorológicos se encuentran:

Jujuy: sectores de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara y Valle Grande.

Salta: departamentos como Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

Santiago del Estero: sectores de Figueroa, Alberdi, Copo, Moreno y Pellegrini.

La Rioja: Arauco, Capital, Castro Barros y Sanagasta.

Las condiciones pueden variar según la ubicación y el horario. Por eso, el SMN recomienda seguir las actualizaciones de sus advertencias oficiales antes de organizar actividades o traslados.

¿Qué recomienda el SMN ante la alerta amarilla por viento?

El nivel amarillo advierte sobre fenómenos meteorológicos que pueden provocar daños e inconvenientes. Ante esas condiciones, el SMN recomienda: