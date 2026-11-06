La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) envió componentes aeronáuticos a Brasil para el programa C-390 Millennium, desarrollado por la compañía Embraer. La entrega forma parte del contrato que mantiene la empresa cordobesa con la fabricante brasileña para abastecer la producción de la aeronave militar .

En esta ocasión, la firma argentina despachó una puerta de carga fabricada en Córdoba, que se incorporará a la cadena de producción del avión. El envío se conoció pocos días después de que Embraer confirmara un nuevo acuerdo comercial para incorporar a Grecia como cliente del modelo, que tiene capacidad para transportar hasta 26 toneladas de carga.

Argentina envió una nueva pieza aeronáutica a Brasil para fabricar el C-390 Millennium

La Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín confirmó el despacho de una puerta de carga destinada al programa C-390 Millennium. El componente fue producido en las instalaciones que la compañía estatal tiene en Córdoba y enviado a Brasil, donde Embraer desarrolla el ensamblaje final de las aeronaves.

La operación se realizó en el marco del contrato vigente entre FAdeA y Embraer, mediante el cual la industria argentina participa como proveedora de componentes estructurales.

Sin embargo, no es la primera entrega que realiza la empresa durante 2026: el 31 de marzo, FAdeA había despachado a Brasil dos puertas del tren de aterrizaje, dos spoilers, dos carenados móviles y una pieza primaria.

A su vez, durante 2025 concretó 21 entregas relacionadas con la fabricación del KC-390. Estos envíos permiten dimensionar la continuidad de la participación argentina en el programa de Embraer.

Cómo es el C-390 Millennium: el avión militar que puede transportar 26 toneladas

El C-390 Millennium, también identificado como KC-390 en su versión de transporte y reabastecimiento, es una aeronave militar multimisión desarrollada por la compañía brasileña Embraer. Fue diseñada para realizar operaciones de transporte de carga y personal, lanzamiento de paracaidistas, evacuación médica y reabastecimiento de combustible en vuelo.

Una de sus principales características es su capacidad máxima de carga útil de 26 toneladas métricas. Según las especificaciones técnicas de Embraer, puede alcanzar una velocidad máxima de crucero de 470 nudos (aproximadamente 870 kilómetros por hora).

Su configuración permite transportar distintos tipos de equipamiento y personal militar. Según Embraer, entre sus capacidades se encuentran:

Hasta 80 soldados .

Hasta 66 paracaidistas, según la configuración técnica publicada en la ficha del modelo.

Vehículos militares y equipamiento pesado.

Helicópteros de dimensiones compatibles, como el Black Hawk.

Camillas y equipamiento para evacuaciones médicas.

El avión también fue diseñado para operar en condiciones exigentes y utilizar pistas semipreparadas o dañadas, una característica importante para misiones militares y de asistencia en zonas afectadas por emergencias.

Grecia se suma a los países que incorporarán el avión militar C-390 Millennium

El programa de Embraer también sumó un nuevo cliente internacional. Este lunes, la compañía brasileña confirmó un contrato para suministrar tres aviones KC-390 Millennium a la Fuerza Aérea de Grecia, con opción de adquirir otras tres unidades.

De esta manera, la operación amplía la presencia del modelo en Europa y lleva a siete el número de países europeos que lo seleccionaron.