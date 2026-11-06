Los bancos de todo el país estarán cerrados durante cinco días seguidos en total. Las sucursales no atienden al público desde este viernes 6, por el Día del Bancario, hasta el martes 10. La celebración coincide con la visita del papa León XIV a la Argentina.

En ese sentido, las cuatro cámaras del sector, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos Especializados (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), dieron detalles sobre el funcionamiento de los servicios estos días.

Bancos cerrados: qué días no habrá atención

En este sentido, el período sin atención en sucursales ya empezó este viernes 6 de noviembre, por la conmemoración del Día del Bancario, y sigue con el fin de semana del sábado 7 y el domingo 8. Se extiende el lunes 9 y el martes 10, los días de la visita oficial del Papa, declarados feriado nacional y en CABA, respectivamente. La atención presencial se retomará el miércoles 11.

Cómo funcionarán los servicios

“Todos los usuarios del sistema podrán realizar pagos y transferencias con tarjetas, home-banking, billeteras virtuales y aplicaciones de banca móvil, que constituyen una forma segura, simple y rápida de realizar operaciones”, indica el comunicado.

“Con el objetivo de responder a la demanda de efectivo del público durante esas jornadas, las entidades han previsto la recarga de la red de cajeros automáticos en todo el país y también estará operativo el sistema Extra Cash, que permite el retiro de billetes con tarjeta de débito y Documento Nacional de Identidad en distintas cadenas de supermercados, farmacias y otros comercios”, agrega el texto de las cámaras.

Bono por el Día del Bancario. Captura Asociación Bancaria

“Los canales digitales se encontrarán activos las 24 horas. La operatoria de homebanking, banca móvil y billeteras virtuales continuará disponible para realizar transferencias, pagos de servicios y transacciones electrónicas, conforme a los esquemas habituales de funcionamiento”, recuerda el comunicado.

Bono por el Día del Bancario: cuánto cobrarán extra los trabajadores en noviembre 2026

Este año, el bono adicional para los trabajadores bancarios quedó en $ 2.275.519,25, por encima de los $ 2.233.175,44 vigentes antes de la última revisión. La diferencia responde al 1,9% de aumento que se aplicó a las remuneraciones del sector. Sin embargo, se trata de un monto base: el importe final puede ser mayor según la categoría, la antigüedad y otros conceptos que le correspondan a cada empleado .

Hay que distinguir entre el piso que figura en el acuerdo y lo que cada trabajador efectivamente liquida. El mínimo es común para toda la actividad, pero la suma final puede variar según el puesto.