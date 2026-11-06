Suba del riesgo país: la explicación oficial y el contrapunto con empresarios por las causas

El mercado comienza a delinear sus proyecciones para 2027, un año que tendrá como uno de sus principales condicionantes las elecciones presidenciales del 24 de octubre. En ese escenario, los pronósticos de más de 40 bancos y consultoras relevados por LatinFocus muestran una economía que todavía deberá convivir con una inflación elevada, un dólar en trayectoria ascendente y el desafío de fortalecer las reservas internacionales.

El informe Consensus Forecast de noviembre anticipa que los precios al consumidor aumentarán un 23,3% promedio durante 2027. La cifra representa una revisión al alza de 0,2 puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior, una señal de que la desaceleración inflacionaria todavía enfrenta obstáculos.

En paralelo, los analistas esperan que el tipo de cambio alcance los $ 1963 por dólar al cierre del próximo año. En materia de reservas, el consenso proyecta que las tenencias internacionales del Banco Central llegarán a los u$s 52.400 millones, aunque también hubo un ajuste a la baja frente a los u$s 53.400 millones estimados hace un mes.

Inflación: el mercado todavía no ve una desaceleración contundente

Uno de los principales desafíos del programa económico de Javier Milei seguirá siendo consolidar la baja de la inflación. Según LatinFocus, el consenso de los analistas prevé que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumente un 23,3% en promedio durante 2027, mientras que la variación interanual a diciembre se ubicaría en el 21,1%.

El escenario supone una desaceleración frente a los registros previstos para 2026, pero mantiene a la Argentina con una inflación significativamente elevada. Para 2028, las proyecciones anticipan una nueva reducción: el aumento promedio de los precios sería del 17,1%, con una variación de 14,8% hacia el cierre del año.

Consultora / Panelista Inflación CPI (%, aop) 2027 4intelligence 21.8 ABECEB 22.5 Aldazabal 24.8 Balanz Capital 26.4 Banco de Galicia 26.3 Banco Hipotecario 25.8 Banco Supervielle 22.6 BBVA Research 20.9 Capital Economics 26.0 Citigroup Global Mkts 27.0 Deloitte Econosignal 25.7 E2 Economia 15.0 Eco Go 24.6 Ecolatina 28.7 Econométrica 23.0 Econviews 24.9 EIU 23.8 Empiria Consultores 23.7 Equilibra 24.0 Euromonitor Int. 22.1 FIEL 23.1 Fitch Ratings 24.0 Fitch Solutions 21.1 Goldman Sachs 22.9 Invecq Consulting 24.0 Itaú Unibanco - Kiel Institute 30.0 MAP 23.0 MAPFRE Economics 25.9 Moody’s Analytics 23.6 OJF & Asociados 23.2 Oxford Economics 25.9 Pantheon Macroeconomics 24.0 Pezco Economics 27.0 S&P Global Ratings 22.0 Standard Chartered 24.0 UBS 22.8 VDC Consultora 21.8 Others (15)** 21.4

Entre los factores que podrían contribuir a moderar los precios, FocusEconomics menciona la disciplina fiscal, una mayor competencia de productos importados, la producción agropecuaria y una demanda interna todavía moderada.

Sin embargo, el informe advierte sobre un riesgo que podría alterar esa trayectoria: una depreciación del peso mayor a la esperada . Un movimiento cambiario más pronunciado podría trasladarse a los precios y dificultar el proceso de desinflación.

Dólar: qué cotización espera el mercado para diciembre de 2027

En materia cambiaria, los analistas contemplan que el peso continuará perdiendo valor nominal durante el próximo año. El consenso de LatinFocus ubica al tipo de cambio en $ 1963 por dólar para diciembre de 2027, frente a los $ 1538,2 que registraba el 30 de octubre de 2026.

La proyección implica una depreciación nominal cercana al 27,6% entre ambos valores. Para 2028, en tanto, el relevamiento anticipa que la cotización llegará a $ 2208 por dólar.

Consultora / Panelista Exchange Rate (ARS per USD) 2027 4intelligence $ 1618 ABECEB $ 1933 Aldazabal $ 1874 Aurum Valores $ 2100 Balanz Capital $ 1851 Banco de Galicia $ 1960 Banco Hipotecario $ 1950 Banco Supervielle $ 2110 BBVA Research $ 2040 C&T Asesores $ 1874 Capital Economics $ 2000 Citigroup Global Mkts $ 2050 Credicorp Capital $ 1810 Deloitte Econosignal $ 1930 E2 Economia $ 2100 Eco Go $ 1818 Ecolatina $ 2020 Econométrica $ 1900 Econviews $ 2100 EIU $ 1901 EMFI $ 1821 Empiria Consultores $ 2172 Equilibra $ 2050 FIEL $ 1835 Fitch Ratings $ 1935 Fitch Solutions $ 1800 FMyA $ 2003 Invecq Consulting $ 2220 Itaú Unibanco $ 2100 LCG $ 2169 MAP $ 1953 MAPFRE Economics $ 2268 Moody’s Analytics $ 1741 OJF & Asociados $ 2091 Oxford Economics $ 2268 Pantheon Macroeconomics $ 2250 Pezco Economics $ 1658 Quantum Finanzas $ 1826 S&P Global Ratings $ 1800 Standard Chartered $ 1690 UBS $ 1900 VDC Consultora $ 1940

El mercado también sigue la evolución del tipo de cambio paralelo. Para ese segmento, el consenso proyecta un valor de $ 2068 al cierre de 2027 y de $ 2359 durante diciembre de 2028.

La trayectoria cambiaria será una de las variables centrales del año electoral. El informe señala que el Banco Central mantiene un esquema de flotación del peso dentro de una banda que se amplía de acuerdo con la inflación pasada . En ese marco, la evolución de las expectativas y las condiciones financieras serán determinantes para el comportamiento del mercado.

Reservas: el Banco Central enfrenta el desafío de acumular dólares

La tercera variable que concentra la atención de los analistas es la acumulación de reservas internacionales, uno de los puntos sensibles del programa económico.

El consenso de LatinFocus proyecta que las reservas alcanzarán los u$s 52.400 millones en 2027, frente a los u$s 50.300 millones estimados para 2026. Para 2028, la previsión asciende a u$s 63.700 millones.

Sin embargo, el dato también muestra una corrección en las expectativas: hace 30 días, los analistas calculaban que las reservas llegarían a u$s 53.400 millones durante 2027. Es decir, redujeron en u$s 1000 millones su pronóstico para el próximo año.

El informe proyecta una mejora de las reservas internacionales, aunque recortó sus estimaciones respecto del mes pasado.

La dispersión entre las estimaciones individuales también refleja las diferencias de expectativas. Mientras FMyA proyecta reservas por u$s 40.900 millones, Fitch Solutions calcula u$s 58.900 millones . Goldman Sachs, por su parte, estima un nivel de u$s 52.500 millones.

El desempeño del sector externo podría aportar divisas para sostener ese proceso. LatinFocus espera que la Argentina registre un superávit comercial de u$s 23.200 millones en 2027, con exportaciones por u$s 105.900 millones e importaciones por u$s 83.000 millones.

La expansión de las ventas externas, particularmente de energía y productos primarios, aparece como uno de los factores que podrían contribuir a mejorar la disponibilidad de dólares.

El factor electoral y la incertidumbre financiera

Más allá de las variables individuales, el informe advierte que el escenario político tendrá incidencia sobre las perspectivas económicas. FocusEconomics identifica la posibilidad de turbulencias en los mercados financieros antes y después de las elecciones generales de octubre de 2027 como un riesgo negativo para la actividad.

También señala que las tasas de interés podrían experimentar un repunte durante los meses previos a los comicios, especialmente si las perspectivas electorales del oficialismo se deterioran.

En ese sentido, el consenso proyecta que la tasa Badlar finalizará 2027 en el 19,64%, mientras que para 2028 anticipa una reducción al 16,36%. El crecimiento económico tampoco está exento de revisiones. Los analistas redujeron en 0,3 puntos porcentuales su previsión para 2027 y ahora esperan una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 2,5%.

De esta manera, el relevamiento de noviembre deja un panorama con tres desafíos para el Gobierno: sostener la desaceleración inflacionaria, administrar la trayectoria cambiaria y fortalecer las reservas internacionales. Todo, en un contexto en el que las expectativas políticas y la reacción de los mercados podrían condicionar el desempeño de la economía durante el año electoral.