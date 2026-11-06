Tormenta eléctrica durante la noche cayendo sobre la ciudad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 7 de noviembre en toda la provincia de Misiones.

El organismo anticipó que se esperan fenómenos de variada intensidad, algunos localmente fuertes, que podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en períodos cortos, caída de granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

Alerta amarilla por tormentas en Misiones este sábado

De acuerdo con el pronóstico oficial, las tormentas podrán desarrollarse de manera aislada y presentar distintas intensidades a lo largo de la jornada.

Provincia bajo alerta meteorológica amarilla por diferentes fenómenos para el sábado. Captura SMN | Composición El Cronista

Si bien no todos los fenómenos tendrán la misma fuerza, el SMN advirtió que algunos podrían alcanzar intensidad localmente fuerte y estar acompañados por condiciones meteorológicas adversas.

La advertencia alcanza a la totalidad del territorio provincial, por lo que las distintas localidades de Misiones se encuentran comprendidas dentro del área bajo alerta para este sábado.

Cuánta lluvia se espera y qué fenómenos pueden registrarse

Uno de los principales factores previstos es la cantidad de agua que podría acumularse durante los episodios de lluvia. El SMN estima valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

Además de las lluvias intensas en cortos períodos, las tormentas podrían presentar otros fenómenos asociados, entre ellos

Caída de granizo.

Ráfagas intensas de viento.

Actividad eléctrica frecuente.

Abundantes precipitaciones en períodos breves.

Estas condiciones podrían presentarse de manera simultánea durante el desarrollo de las tormentas.

Qué significa el nivel amarillo del Servicio Meteorológico Nacional

El nivel amarillo forma parte del sistema de alertas del SMN y señala la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes.

En este caso, la advertencia anticipa tormentas que podrían alcanzar intensidad localmente fuerte y presentar lluvias abundantes, granizo, viento intenso y actividad eléctrica.

Cuáles son las localidades afectadas por la tormenta

El SMN indicó que la alerta meteorológica amarilla se encuentra vigente en toda la provincia de Misiones y afectará a las siguientes localidades: