Los scones de limón se ganaron un lugar en las meriendas argentinas por su preparación sencilla y su combinación perfecta entre dulzura, frescura y notas cítricas. Con pocos ingredientes y algunos cuidados básicos, es posible obtener una versión casera tierna, liviana y llena de aroma, ideal para acompañar el mate, el té o el café.

Uno de los secretos está en la incorporación de los ingredientes. Una vez lista la mezcla base, se suma la ralladura de limón, el jugo recién exprimido y la leche, integrando todo lo justo hasta obtener una masa homogénea. Evitar el exceso de amasado es fundamental para conservar una textura suave y aireada después de la cocción.

El paso clave para una cocción pareja

Cuando la masa ya está lista, se estira suavemente y se cortan las piezas con el tamaño deseado. En esta etapa, la cocción uniforme resulta determinante para lograr un dorado parejo y una textura equilibrada tanto en la base como en la superficie.

El tiempo de horno suele ubicarse entre los 15 y los 20 minutos, aunque puede variar según cada equipo. La recomendación es retirarlos cuando comienzan a tomar un leve tono dorado, evitando una cocción excesiva que pueda resecar el interior y hacer que pierdan humedad.

Scones de limón. (Foto: Hudson).

Otro aspecto importante es trabajar con ingredientes frescos y de calidad. En esta receta, el limón ocupa un lugar central porque aporta gran parte del aroma y del sabor final. También se aconseja utilizar la manteca bien fría hasta el momento de incorporarla para conseguir una miga más liviana y delicada.

Errores frecuentes que pueden afectar el resultado

Uno de los problemas más habituales es amasar demasiado la preparación. Cuando esto ocurre, el gluten se desarrolla en exceso y el resultado suele ser una pieza más compacta, con menos volumen y una textura menos agradable.

También conviene controlar la cantidad de harina utilizada durante el armado. Agregar más de la necesaria para evitar que la masa se pegue puede modificar el resultado final y volver los scones más secos y pesados.

Trabajar sobre una superficie limpia y respetar las proporciones originales son detalles simples que ayudan a mantener el equilibrio entre humedad, sabor y estructura, dos aspectos fundamentales para obtener un buen resultado.

Cómo conservarlos para disfrutarlos más tiempo

Después de hornearlos, lo ideal es dejarlos enfriar completamente antes de guardarlos. Una vez fríos, pueden conservarse en recipientes herméticos durante varios días sin perder gran parte de su textura original.

Para quienes prefieren organizar las preparaciones con anticipación, también existe la posibilidad de congelarlos antes de hornearlos. De esta manera, pueden cocinarse directamente desde el freezer cuando surge la ocasión, agregando apenas unos minutos extra al tiempo habitual de cocción.

Esta alternativa permite tener siempre a mano una opción práctica para acompañar el desayuno, la merienda o una visita inesperada, sin necesidad de empezar la preparación desde cero.

Una receta simple para renovar la merienda

La combinación entre una masa suave y el toque cítrico del limón convierte a estos scones en una de las opciones más elegidas para acompañar infusiones calientes. Además, admiten distintos complementos, como mermeladas, queso crema, manteca o dulce de leche, lo que los vuelve una preparación muy versátil.

La receta no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir, por lo que resulta ideal para quienes buscan incorporar alternativas caseras y rápidas a sus meriendas cotidianas.

Para facilitar cada etapa del proceso, contar con utensilios adecuados puede marcar la diferencia. Un bowl Hudson permite mezclar los ingredientes de manera cómoda y ordenada, mientras que una asadera Hudson ayuda a lograr una cocción uniforme durante el horneado. Así, la preparación resulta más simple y los resultados más consistentes, incluso para quienes se animan a hacer scones de limón caseros por primera vez.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.