El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla en Mendoza y San Luis.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta amarilla debido al ingreso de un frente de inestabilidad que provocará condiciones climáticas adversas en varias regiones del territorio nacional.

Las previsiones indican la llegada de tormentas de variada intensidad, actividad eléctrica frecuente, acumulados de lluvia significativos y ráfagas de viento que rozarán los 70 km/h , por lo que se recomienda a la población extremar los cuidados y mantenerse informada sobre la evolución del pronóstico.

Cómo estará el tiempo el viernes 6 en Mendoza y San Luis

Durante el cierre de la semana laboral, la región de Cuyo experimentará el impacto más directo del frente de tormentas, con precipitaciones y viento fuerte que afectarán a ambas provincias.

Pronóstico para la provincia de Mendoza el viernes

Para la jornada del viernes 6 de noviembre, la provincia mendocina presentará un escenario de tiempo inestable desde las primeras horas. Se esperan lluvias y tormentas dispersas durante la mañana, con una temperatura mínima estimada en 11°C y una máxima que alcanzará los 18°C.

El momento más crítico de la jornada se dará hacia la tarde, cuando se prevén ráfagas de viento de entre 60 y 69 km/h, acompañadas por una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%, condiciones que persistirán de manera más débil hacia la noche.

Pronóstico para la provincia de San Luis el viernes

En territorio puntano, el viernes se presentará marcado por la actividad eléctrica y precipitaciones constantes a lo largo de todo el día. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13°C y una máxima de 17°C .

Las tormentas estarán acompañadas por ráfagas de viento muy fuertes que soplarán entre los 60 y 69 km/h durante la tarde y parte de la mañana, disminuyendo ligeramente su intensidad hacia la noche, con probabilidades de lluvia estimadas en el rango del 10% al 40%.

Cómo continuará el clima durante el sábado 7

El comienzo del fin de semana marcará un cambio sustancial en las condiciones meteorológicas para ambas jurisdicciones, con el alejamiento del sistema de inestabilidad y el retorno del sol.

Pronóstico para la provincia de Mendoza el sábado

El panorama meteorológico mejorará notablemente para el sábado 7 de noviembre. Las condiciones de inestabilidad quedarán atrás, dando paso a un cielo parcialmente nublado durante la mañana con una temperatura mínima de 8°C.

Por la tarde, el tiempo se presentará más agradable con la aparición plena del sol , alcanzando una temperatura máxima de 19°C y vientos leves de direcciones variables que no revestirán mayores complicaciones.

Las previsiones indican la llegada de tormentas de variada intensidad, actividad eléctrica frecuente, acumulados de lluvia significativos y ráfagas de viento que rozarán los 70 km/h. SMN

Pronóstico para la provincia de San Luis el sábado

Para el día sábado, San Luis experimentará un paulatino cese de las tormentas y una mejoría general de las condiciones atmosféricas. La mañana comenzará con nubosidad variable y una temperatura mínima de 10°C.

Con el correr de las horas, el cielo se despejará por completo , configurando una tarde a pleno sol y sin precipitaciones, que registrará una temperatura máxima agradable de hasta 21°C.

Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante ambos días

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) transcurrirá un fin de semana con variaciones térmicas y presencia de precipitaciones intermitentes. El viernes 6 comenzará con un cielo mayormente nublado y una mínima de 16°C, elevándose hasta una máxima de 25°C durante la tarde .

El panorama desmejorará hacia la tarde y la noche, momento en el que se prevén lluvias y chaparrones con probabilidades de entre el 10% y el 40%, acompañados por vientos moderados con ráfagas de hasta 50 km/h.

En contraste, el sábado 7 el tiempo mejorará de forma sostenida. La jornada sabatina comenzará fresca con una mínima de 11°C y cielo parcialmente nublado, mientras que por la tarde el sol ganará protagonismo, llevando la temperatura máxima hasta los 19°C en un ambiente seco y sin probabilidad de precipitaciones.