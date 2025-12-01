El Gobierno de la provincia de Buenos Aires decretó un nuevo feriado para el martes 9 de diciembre. Este día será no laborable en una localidad bonaerense, beneficiando a miles de habitantes.

Este día se suma al feriado nacional del lunes 8 de diciembre, en conmemoración de la Inmaculada Concepción de María, lo que generará un fin de semana XXL de cuatro días consecutivos.

¿Quiénes podrán disfrutar del fin de semana extralargo?

El martes 9 de diciembre será feriado para los habitantes de Triunvirato, localidad del partido de Lincoln, que celebrará su 116° aniversario fundacional con un acto oficial y actividades para toda la familias.

La medida alcanza a la administración pública y será no laborable opcional para los empleados del sector privado, siempre que cuenten con autorización de sus empleadores.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina?

El último fin de semana largo del año será del sábado 6 al lunes 8 de diciembre, una oportunidad ideal para escapadas turísticas, actividades recreativas y preparativos para las fiestas.

Este feriado es inamovible, según la Ley 27.399, por lo que no se puede trasladar ni sumar un puente adicional.

El fin de semana largo se presenta como una oportunidad ideal para una escapada.

¿Qué feriados quedan en lo que resta del año?

Tras el 8 de diciembre, el último feriado nacional de 2025 será el jueves 25 de diciembre, por la celebración de Navidad. A diferencia del anterior, esta fecha no genera fin de semana largo, ya que cae en jueves y también es inamovible.

Calendario de feriados nacionales 2026

El calendario oficial incluye las siguientes fechas: