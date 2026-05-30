Oficial | Decretaron feriado para este jueves 4 de junio y se suma un nuevo descanso al calendario

El jueves 4 de junio de 2026 será festivo autonómico en toda Castilla-La Mancha por la celebración del Corpus Christi. Así lo confirma el calendario laboral oficial publicado en el BOE y el DOCM, que incluye esta jornada como día de descanso regional.

Esta declaración oficial añade un nuevo feriado al calendario 2026 de la comunidad, permitiendo a miles de trabajadores disfrutar de un merecido descanso en pleno inicio de junio. Al caer en jueves, muchos podrán combinarlo con el viernes para formar un puente largo de hasta cuatro días, ideal para viajar, descansar o participar en las numerosas actividades organizadas en la región.

Oficial | Decretaron feriado para este jueves 4 de junio y se suma un nuevo descanso al calendario Ayuntamiento de Castila-La Mancha

Dos jornadas festivas consecutivas en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha afronta dos fechas destacadas en pocos días. El 31 de mayo se celebra el Día de la Región, conmemorando la constitución de la comunidad autónoma. Aunque en 2026 cae en domingo, diversos municipios preparan actos institucionales, culturales y de convivencia durante el fin de semana.

Solo unos días después llega el Corpus Christi, el jueves 4 de junio, festivo en las cinco provincias: Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete. Esta festividad combina tradición religiosa, patrimonio cultural y atractivo turístico, con especial relevancia en localidades declaradas de interés turístico internacional, nacional o regional.

El Corpus Christi: una tradición cultural de gran valor en la región

El Corpus Christi es una de las celebraciones más importantes de Castilla-La Mancha. Según el Portal de Cultura de la Junta, esta fiesta “reluce más que el sol” junto al Jueves Santo y la Asunción, según el saber popular.

Su origen se remonta al siglo XIII, impulsado por los papas Urbano IV y Clemente V, y consolidado tras el Concilio de Trento.

En la región destaca por su riqueza: procesiones, calles engalanadas con flores, plantas aromáticas (como tomillo y romero en Toledo), altares, tapices en balcones, alfombras de serrín y sal, danzantes, gigantones, tarascas y música. Varias localidades cuentan con reconocimientos especiales:

Fiesta de Interés Turístico Internacional: Toledo.

Fiesta de Interés Turístico Nacional: Elche de la Sierra (Albacete) con sus famosas alfombras de serrín.

Otras como Hellín, Porzuna, Camuñas, Lagartera o Valverde de los Arroyos también tienen distinciones regionales y Bien de Interés Cultural Inmaterial.

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Toledo se prepara para su Semana Grande del Corpus 2026

Toledo vive el Corpus Christi como su gran fiesta, declarada de Interés Turístico Internacional. En 2026 coincide con el VIII Centenario de la Catedral Primada y el centenario de la coronación de la Virgen del Sagrario, lo que convierte la edición en especialmente significativa.

Programa destacado del Día Grande (jueves 4 de junio)

08:00 h: Bombas Reales.

09:00 h: Desfile de Gigantones y Tarasca.

10:00 h: Santa Misa en rito hispano-mozárabe en la Catedral.

11:00 h: Solemne Procesión del Santísimo con la Custodia de Arfe, que recorre las calles engalanadas del casco histórico (Cardenal Cisneros, Sixto Ramón Parro, Comercio, Zocodover, Alfileritos, Alfonso X y más, regresando por la Puerta Llana).

La ciudad ofrece además una amplia agenda del 29 de mayo al 7 de junio con conciertos gratuitos en La Peraleda (Mägo de Oz, Dani Martín, Los40, Orquesta Panorama, Cómplices, entre otros), actividades infantiles, folk, flamenco, humor y eventos deportivos.