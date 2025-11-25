Confirmado | Decretaron un feriado el 28 de noviembre y se viene otro fin de semana largo, ¿a quiénes beneficia?. Foto: Shutterstock

Se confirmó un nuevo feriado para el próximo lunes 1° de diciembre, por lo que habrá otro fin de semana largo que beneficiará a miles de argentinos.

De esta forma, se podrá aprovechar para hacer una escapada o descansar de las obligaciones laborales con un día extra de descanso en la semana laboral.

El descanso llega después del fin de semana largo de cuatro días por el 24 de noviembre, cuando se conmemoró el Día de la Soberanía Nacional y el puente turístico del viernes.

Feriado del lunes 1° de diciembre, ¿a quiénes beneficia?

El próximo lunes 1° de diciembre será feriado en varias localidades ubicadas en distintos puntos del país:

Huinca Renancó Córdoba Quines San Luis Villa Mercedes San Luis Puerto Santa Cruz Santa Cruz Gunthet (General Pinto) Buenos Aires Carlos María Naon (9 de Julio) Buenos Aires

Por conmemorarse los aniversarios fundacionales de estos lugares, el lunes será decretado feriado para algunos trabajadores.

La disposición impactará a los empleados estatales, al igual que a los trabajadores del Banco Provincia, quienes quedarán exceptuados de concurrir a sus lugares de trabajo y dispondrán de una semana reducida.

Calendario 2025: cuándo caen los próximos feriados

Después de que termine noviembre, el calendario 2025 tendrá solo dos feriados confirmados que alcanzarán a todo el territorio argentino:

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Fin de semana largo 2025: ¿cuándo cae el próximo?

Los argentinos gozarán del último fin de semana largo a nivel nacional el Día de la Virgen, del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.