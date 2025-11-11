Miles de argentinos esperan el feriado de noviembre para poder realizar alguna escapada o simplemente descansar por cuatro días seguidos. El viernes 21 será día no laborable por fines turísticos, mientras que el 24 se conmemorará el Día de Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20 para formar un fin de semana largo).

En este contexto, ya se puede saber con precisión cuáles serán algunos de los feriados del próximo año, información que es clave para quienes ya piensan en hacer un viaje fuera del país o a alguno de los diversos destinos nacionales.

Cuáles son los feriados de 2026 y qué días caen

Si bien cada fin de año el Gobierno nacional firma el calendario de feriados del próximo año, ya se puede ver cuándo serán los próximos feriados inamovibles. Estas fechas son aquellas que no pueden trasladarse por su significado cultural, por lo que se aplica las reglas del descanso dominical.

Es decir, no se pueden cambiar de fecha y en caso se presten servicios, se deberá cobrar una doble remuneración. Los asuetos inamovibles son los siguientes:

1 de enero: Año Nuevo

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Cuándo es el próximo feriado

El calendario indica que el próximo es el 24 de noviembre en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional sumado al día no laborable por fines turísticos del viernes 21, se formará un fin de semana largo de 4 días.

Qué feriados quedan en 2025