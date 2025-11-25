Miles de trabajadores podrán disfrutar de un nuevo feriado el próximo lunes 1 de diciembre que dará lugar a un fin de semana largo de tres jornadas y será el primero para un grupo de personas en el inicio del último mes del 2025 .

A falta de pocos días para el inicio del verano, los trabajadores alcanzados por este descanso adicional de 3 días podrán realizar una mini escapada, porque tendrán un asueto extra para aprovechar la llegada de las temperaturas más altas.

Lunes 1 de noviembre: ¿dónde habrá un nuevo feriado?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para un municipios de distintas provincias donde sus habitantes gozarán de una nueva jornada extraordinaria por el aniversario fundacional y las correspondientes fiestas patronales.

El lunes 17 de noviembre será feriado en estas localidades que tendrán un fin de semana largo de 3 días para poder descansar:

Huanca Renanco, Córdoba

Villa Mercedes y Quines, San Luis.

Puerto Santa Cruz, Santa Cruz.

El próximo lunes 17 de noviembre será feriado y permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

¿Quiénes tendrá feriado el lunes 1 de diciembre?

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los empleados privados que reciban el permiso de sus empleadores.

El fin de semana del sábado 29 y el domingo 30 de noviembre se realizarán diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos.

Las efemérides y celebraciones del 1 de diciembre

Dia internacional del farmaceutico

Semana folklórica de la Cueva de las Manos

Rosas asume el poder (1829)

Día del Comando Naval

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El último feriado nivel nacional fue el del 12 de octubre, que se movió al viernes 10. El próximo descanso para los argentinos será la jornada de 4 días por el puente del 24 de noviembre .

Feriados inamovibles 2025

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen.

Según el calendario oficial del Gobierno, el próximo feriado será en noviembre.

Fin de semana largo 2025: ¿cuántos quedan en el calendario?

La próxima jornada de descanso extendido será efectivamente la del Día de la Soberanía, ya que en octubre no restan feriados nacionales. Por otro lado, los argentinos también tendrán dos fines de semana largos más en lo que resta del 2025.

Fines de semana largo restantes de 2025