Faltan menos de 30 días para Navidad y los más chicos ya cuentan los días para recibir sus regalos y disfrutar de un día en familia.

En este contexto, la Ciudad de Buenos Aires anunció la apertura del Parque de Navidad 2025, una propuesta libre y gratuita que busca incentivar el espíritu navideño y ofrecer actividades para todas las edades.

El evento contará con shows artísticos, juegos, espacios gastronómicos y un espectacular jardín lumínico que será el gran atractivo de esta edición.

Parque de Navidad: ¿dónde queda y cuándo es la apertura?

El Parque Navideño abrirá sus puertas del 18 al 21 de diciembre en Plaza Sicilia , ubicada en Av. Libertador y Sarmiento, dentro del Parque 3 de Febrero.

El horario será de 17 a 22 horas y la entrada será libre y gratuita, lo que lo convierte en un plan ideal para disfrutar en familia sin gastar de más.

¿Qué actividades se podrán disfrutar en familia?

Entre las propuestas más esperadas se encuentra el Jardín Lumínico, una experiencia inmersiva al aire libre con instalaciones artísticas de luces, pasillos iluminados e intervenciones escénicas.

Además, habrá shows musicales, coros infantiles y presentaciones especiales inspiradas en la Navidad. Los más chicos podrán acercarse al Correo Navideño, donde podrán escribirle cartas a Papá Noel y dejarlas en un buzón gigante. También habrá espacios para sacarse fotos temáticas, juegos, entregas de regalos y actividades recreativas.

Para los adultos, se sumará una feria de emprendedores con productos artesanales, adornos y regalos únicos, además de un sector gastronómico con opciones dulces y saladas.

¿Cómo fue la última edición?

En 2024, el Parque Navideño contó con una gran aldea dividida en cuatro espacios temáticos: