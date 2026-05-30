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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este sábado, 30 de mayo de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.

En este sábado, 30 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5098 - Lavandera

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 30 de mayo

 1°5098 11°8554
 4491  12°5783
 3°9145 13°0370 
 0490  14°0954 
 5848  15°2597 
 6°7572  16°0397
 5420  17°6312 
 3358  18°2310 
 6088  19°2825 
 10°4861 20°3752 

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Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

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