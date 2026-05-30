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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este sábado, 30 de mayo de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.
En este sábado, 30 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5098 - Lavandera
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 30 de mayo
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|2310
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¿Qué significa soñar con lavandera?
Soñar con Lavandera indica limpieza emocional y oportunidad de empezar de cero.
También invita a ordenar pendientes y cuidar la reputación ante chismes.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.