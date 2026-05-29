Declaran feriado el próximo 11 de junio por el inicio del Mundial en CDMX.

La Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, comunicó oficialmente que el próximo 11 de junio de 2026, día de la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca, será feriado obligatorio.

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) precisó que la medida aplica únicamente para la CDMX y se formalizará mediante decreto o iniciativa ante el Congreso local, con publicación en la Gaceta Oficial.

¿Cuánto cobrarán los que sí trabajen ese día?

El anuncio impacta directamente en la nómina de los trabajadores capitalinos.

México se prepara para el Mundial de fútbol 2026. (Foto: Archivo)

Quienes deban laborar el 11 de junio recibirán el triple de su salario diario: el pago normal más el doble adicional, en apego a la Ley Federal del Trabajo.

¿Habrá asueto en cada partido de la Selección?

Aunque la formalización aún está pendiente, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) confirmó que la medida aplicará únicamente para la CDMX. La publicación oficial se hará en la Gaceta Oficial llegado el momento oportuno.

En Jalisco

El gobernador Pablo Lemus anunció que Guadalajara evalúa decretar asuetos para los cuatro partidos en el Estadio Akron, pero espera los horarios definitivos tras el sorteo del 5 de diciembre.

En Nuevo León

Samuel García descartó ajustes: los partidos en el Estadio BBVA caen en sábado 14 y domingo 20 de junio.