El fin de semana largo de diciembre tendrá un extra por el feriado del 5 de diciembre.

Un grupo de argentinos podrá disfrutar de un nuevo feriado el próximo viernes 5 de diciembre que dará lugar a un fin de semana extralargo de cuatro días y será el primero en el inicio del último mes del 2025.

Debido a que el lunes 8 de diciembre será una jornada de descanso a nivel a nacional por el Día de la Virgen, los trabajadores alcanzados por este feriado adicional podrán realizar una mini escapada, porque tendrán un asueto extra y sumarán 4 días para aprovechar la llegada de las temperaturas altas previas al verano.

Viernes 5 de diciembre: ¿dónde habrá un nuevo feriado?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para dos partidos de la provincia de Buenos Aires donde sus habitantes gozarán de una nueva jornada extraordinaria por el aniversario fundacional y las correspondientes fiestas patronales.

El viernes 5 de diciembre será feriado en estas localidades que tendrá un fin de semana extralargo de 4 días para poder descansar:

J. A. Pradere, Provincia de Buenos Aires

Florentino Ameghino, Provincia de Buenos Aires

¿Quiénes tendrá feriado el viernes 5 de diciembre?

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los empleados privados que reciban el permiso de sus empleadores.

El fin de semana del sábado 6 y el domingo 7 de diciembre se realizarán diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos.

Fin de semana largo 2025: ¿cuántos quedan en el calendario?

La próxima jornada de descanso extendido será efectivamente la del Día de la Virgen, tras el feriado y el asueto por el Día de la Soberanía del 20 de noviembre. De esta forma, los argentinos solo tendrán un fin de semana largo más en lo que resta del 2025.

Fines de semana largo restantes de 2025

Día de la Virgen: Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El último feriado nivel nacional fue el del 20 de noviembre, que se extendió del viernes al lunes con 4 días de descanso. El próximo descanso para los argentinos será la jornada de 3 días por el asueto del 8 de diciembre.

Feriados inamovibles 2025

25 de diciembre: Navidad.

