Decretan feriado para el lunes 8 de junio y habrá un nuevo fin de semana largo para trabajadores y estudiantes. (Foto: Montaje EC).

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El Gobierno Nacional decretó un nuevo feriado nacional en toda Colombia: se trata de Corpus Christi, una fecha de profunda tradición cultural y religiosa en el país. En este marco, ¿qué habitantes podrán gozar de una nueva semana corta?

Su conmemoración litúrgica ocurre 60 días después del Domingo de Resurrección. Por aplicación de la Ley Emiliani, el descanso obligatorio se traslada al lunes más cercano. En 2026, el festivo se disfrutará el lunes 8 de junio.

En Colombia rige la llamada Ley Emiliani, una normativa que permite trasladar varios feriados al lunes siguiente con el objetivo de fomentar el turismo interno y generar fines de semana largos.

De esta manera, el calendario permitirá un fin de semana largo de tres días, que abarcará sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de junio, momento en el que muchas oficinas públicas, instituciones educativas y algunas empresas ajustarán sus actividades.

Un nuevo feriado será reorganizado dentro del calendario oficial, generando un descanso extendido en todo el país. (Foto: Freepik)

Decretan feriado nacional y empieza una nueva semana corta en 2026

Por tratarse de un feriado nacional oficial, todos los trabajadores tienen derecho al descanso, y en caso de que alguna empresa decida requerir labores ese día, debe remunerarse según la normativa laboral colombiana. Además, esta fecha se inserta dentro del calendario de 18 festivos obligatorios que el país celebra durante el año 2026.

El feriado del lunes 8 de junio funciona también como un día puente o semana corta: muchas personas disfrutarán de un descanso prolongado gracias a la planificación de jornadas laborales y festivos establecida por el decreto.

Qué feriados quedan en Colombia

Los habitantes podrán disfrutar de los restantes días de descanso: