En esta noticia Qué decisión ayuda a reducir el gasto en calefacción durante el invierno

Frente al incremento de las tarifas durante los meses más fríos del año, mantener la casa cálida sin que las facturas se disparen se convirtió en una de las principales preocupaciones de los hogares. En ese escenario, los especialistas señalan que la clave no está en aumentar el uso de la calefacción, sino en optar por equipos eficientes y aprovecharlos de manera adecuada para maximizar su rendimiento.

Lograr un consumo energético más eficiente no significa renunciar al confort. De hecho, acciones simples como regular correctamente la temperatura, mejorar el aislamiento de los ambientes y reducir las fugas de calor pueden traducirse en un ahorro significativo. Combinadas con una elección acertada del sistema de calefacción, estas medidas ayudan a mantener el hogar confortable durante el invierno sin generar gastos innecesarios.

La elección del equipo y los hábitos de uso son claves para calefaccionar mejor y gastar menos.

Qué decisión ayuda a reducir el gasto en calefacción durante el invierno

La diferencia entre una calefacción eficiente y un consumo excesivo suele depender tanto de la elección de los equipos como de los hábitos de uso dentro del hogar. Una de las recomendaciones más importantes es calefaccionar únicamente los ambientes que se están utilizando y mantener una temperatura adecuada, evitando el uso innecesario de energía.

En este contexto, los convectores eléctricos ganan protagonismo por su capacidad para distribuir el calor de manera uniforme y sostener una temperatura estable, sin generar picos de consumo asociados a un uso ineficiente.

Dentro de esta categoría se destaca el Convector con forzador digital CFB18R, una alternativa que combina tecnología y diseño para mejorar la experiencia de uso. Equipado con display digital, control remoto y regulación de temperatura entre 15 °C y 35 °C, permite adaptar el nivel de calefacción a las necesidades de cada ambiente y momento del día, favoreciendo un mayor control del consumo y una gestión más eficiente de la energía.

Además, incorpora forzador de aire, timer programable y dos niveles de potencia, funciones que permiten adaptar el funcionamiento a las necesidades de cada momento y optimizar el consumo energético. De esta manera, se evita mantener el equipo funcionando permanentemente al máximo, una de las prácticas que más impactan en el costo de la factura eléctrica.

En esta línea, Liliana apuesta por soluciones que combinan eficiencia, confort y seguridad. Sus equipos eléctricos están diseñados para calefaccionar los ambientes sin consumir oxígeno y cuentan con tecnologías como paredes frías y sistema de corte por sobrecalentamiento. Estas prestaciones no solo favorecen un uso más eficiente de la energía, sino que también aportan mayor tranquilidad en el hogar.

Mejorar el aislamiento ayuda a conservar el calor y reducir el consumo energético.

Más allá del sistema de calefacción elegido, los especialistas destacan la importancia de mejorar el aislamiento de la vivienda para aprovechar mejor el calor generado. Acciones simples, como sellar rendijas en puertas y ventanas o incorporar cortinas de mayor espesor, ayudan a reducir las pérdidas térmicas y a mantener los ambientes cálidos durante más tiempo, disminuyendo la necesidad de usar la calefacción de forma permanente.

En definitiva, la clave para evitar que el gasto energético se multiplique durante el invierno no está en aumentar las horas de calefacción, sino en combinar equipos eficientes con hábitos de consumo responsables. Una buena elección tecnológica, acompañada por medidas que mejoren la conservación del calor, puede traducirse en mayor confort y un ahorro significativo en las facturas del hogar.