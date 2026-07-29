Cuando se habla de actividad física, muchas personas piensan automáticamente en salir a correr o levantar pesas. Sin embargo, existe un ejercicio de bajo impacto que los especialistas en salud y actividad física suelen recomendar por sus múltiples beneficios para el organismo: andar en bicicleta.

Ya sea al aire libre o en una bicicleta fija, esta actividad permite trabajar gran parte del cuerpo sin someter las articulaciones a un esfuerzo excesivo. Además, ayuda a mejorar la capacidad cardiovascular, favorece la circulación sanguínea y puede incorporarse fácilmente a la rutina semanal.

Por qué la bicicleta es uno de los ejercicios más completos

Pedalear combina trabajo aeróbico con fortalecimiento muscular, lo que convierte a la bicicleta en una opción apta para personas de distintas edades y niveles de entrenamiento.

Se recomienda hacer 30 a 45 minutos. Shutterstock

Entre sus principales beneficios se encuentran

Mejora la salud del corazón.

Favorece la circulación sanguínea.

Fortalece piernas, glúteos y abdomen.

Reduce el impacto sobre rodillas, tobillos y caderas.

Ayuda a aumentar la resistencia física.

Contribuye al control del peso corporal.

Al tratarse de un ejercicio de bajo impacto, también suele ser recomendado para quienes buscan mantenerse activos sin exigir demasiado las articulaciones.

Cómo ayuda a cuidar el corazón y la circulación

La bicicleta es un ejercicio cardiovascular que hace trabajar al corazón de manera constante, favoreciendo un mejor transporte de oxígeno y nutrientes hacia todo el organismo.

La bicicleta es un de los ejercicios más completos. Shutterstock

Realizar sesiones de forma regular puede contribuir a mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, mantener una presión arterial saludable y favorecer una mejor circulación de la sangre, aspectos fundamentales para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares cuando se acompaña de hábitos saludables.

Además, el movimiento continuo de las piernas estimula el retorno venoso, lo que puede ayudar a disminuir la sensación de pesadez y cansancio en los miembros inferiores.

Cuánto tiempo recomiendan andar en bicicleta

Los especialistas suelen aconsejar realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada, objetivo que puede alcanzarse fácilmente utilizando la bicicleta.

Una rutina de 30 a 45 minutos, entre cuatro y cinco veces por semana, resulta suficiente para comenzar a obtener beneficios sobre la salud cardiovascular, la circulación y la fuerza muscular.

Como ocurre con cualquier actividad física, lo ideal es comenzar de manera progresiva, adaptar la intensidad a la condición física de cada persona y complementar el ejercicio con una alimentación equilibrada y un buen descanso para potenciar sus resultados.