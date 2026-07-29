Desde el miércoles por la noche se espera que comience a extenderse hacia el sur.

Los meteorólogos de AccuWeather advierten sobre la continuación de las tormentas en la región de los Grandes Lagos de Estados Unidos hacia el fin de semana. Desde el miércoles por la noche se espera que comience a extenderse hacia el sur .

Desde el sur de Alabama hasta el norte de Florida, se espera la llegada de fuertes ráfagas de viento y diluvios torrenciales que podrían provocar cambios en las actividades planeadas al aire libre, así como también actividad eléctrica.

Se aproxima una tormenta histórica: ¿Qué zonas serán afectadas?

Los estados con mayores probabilidades de tormentas durante el miércoles serán Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Nueva York y algunos sectores de Nueva Inglaterra. Se espera una caída intensa de agua en muy poco tiempo , algo que aumenta el riesgo de inundaciones en determinadas zonas con un mal sistema de filtración o suelos con mala absorción.

Para el jueves, los sistemas de tormentas se desplazarán hacia el sureste y los estados que están bajo este clima serán Georgia, Alabama, Mississippi, Tennessee, Carolina del Norte y del Sur, y el Norte de Florida. En estas zonas, se pueden esperar ráfagas superiores a los 90 km/h, caída de granizo, fuertes lluvias y la formación de superceldas.

Desde el sur de Alabama hasta el norte de Florida, se espera la llegada de fuertes ráfagas de viento y diluvios torrenciales. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

El viernes avanzará hacia el oeste afectando a estados como Kansas, Oklahoma, Nebraska y Texas, con precipitaciones abundantes y vientos intensos.

¿Cuál es el clima proyectado para el fin de semana?

Se prevé que el fin de semana continúen las tormentas sobre gran parte de las Grandes Llanuras y del Centro-sur de Estados Unidos.

Por otro lado, el oeste del país seguirá bajo la influencia de un domo de calor, con temperaturas muy por encima de lo normal y un aumento en el riesgo de incendios forestales en California y el Suroeste.



