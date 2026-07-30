En esta noticia Del Silicon Valley al fondo propio

Después de desarrollar su carrera como emprendedor en los sectores de HealthTech y Longevity, Matías Massotti decidió apostar por un nuevo desafío: invertir en la próxima generación de startups latinoamericanas con potencial para competir en los mercados globales. Para ello, creó Massotti Ventures, un fondo de inversión de u$s 10 millones que buscará financiar entre 15 y 20 empresas de la región y conectarlas con el ecosistema de Silicon Valley, el principal polo tecnológico de los Estados Unidos.

Según pudo saber El Cronista, la estrategia se llevará a cabo durante los próximos 24 meses, con tickets iniciales de entre u$s 50.000 y u$s 200.000, además de reservar capital para acompañar las rondas posteriores de aquellas empresas que logren demostrar mayor crecimiento.

El vehículo de inversión estará destinado principalmente a startups en etapas Pre-Seed y Seed, que es donde el acceso al financiamiento suele ser determinante para transformar una idea en una empresa escalable.

A su vez, el fondo promete abrir un canal de conexión entre América Latina y Silicon Valley mediante oficinas en la Argentina y Estados Unidos, acceso a programas de aceleración en San Francisco, acompañamiento estratégico y una red de contactos pensada para facilitar futuras rondas de inversión Serie A y Serie B.

Aunque la inteligencia artificial atraviesa un momento de auge, Massotti aseguró que no invertirá en proyectos impulsados únicamente por la tendencia tecnológica. “ Busco tecnologías que resuelvan problemas concretos, reduzcan costos para las empresas o generen más ventas, que sean escalables globalmente y demuestren capacidad de tracción en el mediano plazo”, explicó.

En esa búsqueda, el fondo priorizará tres verticales. La primera será FinTech, donde considera que América Latina todavía enfrenta desafíos estructurales vinculados con la inclusión financiera, el crédito y los medios de pago.

La segunda es HealthTech, un sector que conoce de cerca por su experiencia previa y donde observa una enorme oportunidad en la convergencia entre datos, inteligencia artificial y salud.

Y en tercer lugar apuesta por compañías de SaaS B2B capaces de automatizar procesos en industrias tradicionales como logística, real estate o retail. “La oportunidad acá está en tomar datos complejos de un sector específico y convertirlos en decisiones de negocio automáticas que escalen globalmente desde el primer día”.

“No buscamos invertir en verticales que estén de moda o en ideas que suenan bien; buscamos resolver grandes dolores”

Del Silicon Valley al fondo propio

Massotti proyecta que su fondo de inversión logre posicionarse en los próximos cinco años como uno de los principales vehículos para internacionalizar startups tecnológicas de América Latina. En términos financieros, aspira a obtener un retorno neto de 10 veces el capital invertido y que al menos dos o tres compañías del portafolio alcancen adquisiciones por parte de corporaciones globales o se consoliden como referentes regionales con presencia internacional. “El éxito para mi es haber construido empresas resilientes, eficientes en capital y que hayan transformado su industria”, señaló.

“Hoy mientras la mayoría busca refugio financiero, nosotros vemos la mejor ventana de oportunidad de los últimos años. El emprendedor argentino no solo sobrevive a obstáculos, los usa como impulso y hace rendir cada dólar diez veces más que un founder de Silicon Valley”, destaca.