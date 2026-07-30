El sarro es uno de los problemas más frecuentes en las pavas, especialmente cuando se utiliza agua con un alto contenido de minerales. Con el paso del tiempo, esa acumulación blanca se adhiere al fondo y las paredes del recipiente, afectando su aspecto e incluso el funcionamiento si no se elimina a tiempo.

Aunque el bicarbonato y el vinagre suelen ser los remedios caseros más conocidos, existe otra alternativa natural igual de sencilla que ayuda a desprender el sarro sin necesidad de utilizar esos ingredientes. Se trata de un método con jugo de limón, recomendado por su poder desincrustante y por dejar un aroma fresco en la pava.

Cómo eliminar el sarro de la pava usando limón

El limón contiene ácidos naturales que ayudan a deshacer la acumulación de minerales responsable del sarro, facilitando su eliminación sin recurrir a productos químicos.

IA Gemini

Paso a paso

Llenar la pava con agua.

Agregar el jugo de dos limones .

Llevar la mezcla a hervor.

Dejar reposar durante 30 minutos .

Vaciar la pava y enjuagar con abundante agua.

Si todavía quedan restos de sarro, el procedimiento puede repetirse una segunda vez hasta que el interior quede completamente limpio.

Por qué el limón funciona mejor que otros métodos caseros

El ácido cítrico presente en el limón actúa directamente sobre los depósitos de cal que se forman con el uso diario de la pava.

Imagen ilustrativa

Además de ayudar a desprender el sarro, este método elimina olores y deja el recipiente con una sensación de limpieza, sin el fuerte aroma que pueden dejar otros productos utilizados para desincrustar minerales.

Al tratarse de un ingrediente natural y fácil de conseguir, también representa una alternativa económica para prolongar la vida útil de la pava.

Cómo evitar que vuelva a aparecer el sarro

Aunque eliminar el sarro es sencillo, lo más importante es prevenir que vuelva a acumularse.

Algunas recomendaciones son vaciar la pava después de cada uso, no dejar agua estancada durante varias horas y realizar una limpieza preventiva cada pocas semanas, especialmente en zonas donde el agua es más dura.