Se aproxima un diluvio histórico de 72 horas de tormentas.

Argentina empezó la semana con un clima inestable que afectó a diferentes provincias. Las condiciones meteorológicas se profundizarán en los próximos días, con la llegada de una fuerte tormenta con granizo.

Según la alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional, habrán lluvias constantes por tres días, que estarán acompañadas por ráfagas de viento que superarán los 60 km/h.

Llega un diluvio histórico con nevadas y fuertes tormentas

El SMN publicó en su informe oficial del clima que un fuerte temporal comenzó durante la madrugada dle miércoles 29 de julio y se potenciarán para la tarde noche.

Las lluvias permanecerán durante toda la jornada y se extenderán hasta la madrugada del viernes 31: habrá lluvias y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h.

Mientras que el clima se mantendrá en una mínima de 3° y una máxima de 10°.

Generado con IA.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Durante los siguientes días las condiciones climáticas se mantendrán con temperaturas más elevadas que en la última semana.

La mínima será de 9° y la máxima alcanzará su pico el día sábado, con temperaturas de hasta 19°. En cuanto al cielo, permanecerá parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias en la tarde noche del viernes 31.