La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional con movilización para el lunes 3 de agosto, en el marco de un plan de lucha por mejoras salariales y en rechazo a los despidos y al ajuste en el sector público.

La medida de fuerza podría generar interrupciones en la atención de diversas dependencias estatales y coincidirá con el reinicio de las clases tras el receso invernal.

¿Qué servicios podrían verse afectados por el paro nacional del 3 de agosto?

La protesta convocada por ATE incluirá un cese de actividades y una movilización hacia el Ministerio de Economía.

Como consecuencia, se espera una atención reducida o directamente suspendida en distintos organismos de la Administración Pública Nacional, especialmente en oficinas donde el gremio tiene representación.

Si bien cada dependencia podrá definir el alcance de la adhesión, los usuarios podrían encontrar demoras en la realización de trámites y en la prestación de algunos servicios.

El gremio reclama una recomposición salarial y rechaza el ajuste y los despidos en la Administración Pública Nacional.

Los motivos del paro: reclamo salarial y rechazo al ajuste

Desde ATE sostienen que los aumentos otorgados a los trabajadores estatales durante 2026 quedaron por debajo de la inflación acumulada, lo que provocó una nueva pérdida del poder adquisitivo.

Además del reclamo por una recomposición salarial, el sindicato denunció el cierre y vaciamiento de organismos públicos, así como el incremento del endeudamiento entre los empleados estatales para afrontar gastos cotidianos.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, afirmó que la situación salarial del sector es crítica y aseguró que los ingresos actuales se encuentran muy por debajo de lo necesario para recuperar el poder de compra.

ATE anticipó nuevas protestas para agosto

La medida del 3 de agosto no será la única prevista por el gremio. ATE también confirmó su participación en la Jornada Nacional de Lucha del 7 de agosto, en el marco de la tradicional movilización por el Día de San Cayetano.

Con este nuevo plan de acción, el sindicato buscará mantener visibles sus reclamos por mejoras salariales, estabilidad laboral y mayor presupuesto para el funcionamiento de los organismos estatales.