Las condiciones climáticas que se esperan este jueves.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que durante las próximas 48 horas aumentarán las lluvias en amplios sectores de Colombia, especialmente en el occidente y noroccidente del territorio nacional, donde se esperan precipitaciones moderadas a fuertes acompañadas de tormentas eléctricas aisladas.

De acuerdo con el más reciente pronóstico del organismo, el incremento de las precipitaciones estará favorecido por el tránsito de la onda tropical No. 30, que interactuará con otros sistemas meteorológicos y provocará un aumento significativo de la nubosidad y de los acumulados de lluvia. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos ante posibles inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos y afectaciones en la movilidad.

Las zonas con las lluvias más intensas este jueves

Para este jueves 30 de julio, el Ideam prevé un nuevo incremento de las precipitaciones sobre el occidente y el noroccidente del país, con lluvias moderadas a fuertes y posibilidad de actividad eléctrica aislada.

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en:

Chocó.

Antioquia.

Córdoba.

Bolívar.

Sucre.

Santander.

Norte de Santander.

Caldas.

Risaralda.

Valle del Cauca.

Cauca.

Nariño.

Además, se pronostican lluvias de distribución variable en sectores de la Amazonía y la Orinoquía, mientras que en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina continuarán las lluvias intermitentes con acumulados entre ligeros y moderados.

Las condiciones climáticas previstas para las próximas 48 horas. Shutterstock

El Ideam también informó que durante esta semana predominarán condiciones variables de precipitación, aunque los mayores acumulados se concentrarán hacia el jueves y el viernes sobre el occidente y noroccidente del territorio. Asimismo, persistirá la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas durante las tardes y noches en las regiones Pacífica y Andina.

En paralelo, continúan las alertas por altas sensaciones térmicas en sectores del Caribe, la Orinoquía, la Amazonía y la región Pacífica, además de vientos moderados a fuertes en la región Caribe.

El viernes continuarán las lluvias en gran parte del país

Para el viernes 31 de julio se mantendrán las precipitaciones sobre el occidente y el noroccidente del territorio nacional, con lluvias de moderada a fuerte intensidad en amplios sectores de las regiones Pacífica, Caribe y Andina.

En el resto del país continuarán registrándose lluvias de distribución variable, especialmente en la Orinoquía y la Amazonía, mientras que en San Andrés, Providencia y Santa Catalina persistirá la probabilidad de precipitaciones intermitentes durante la jornada.

¿Qué cuidados tener en cuenta ante la alerta meteorológica del Ideam?

El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y comunidad en general:

Realizar un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas.

Tomar precauciones ante posibles inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos.

Mantenerse informado a través de los reportes oficiales de las autoridades de gestión del riesgo.

Cómo protegerse de tormentas eléctricas y vientos fuertes

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales, el Ideam recomienda:

Buscar un refugio seguro y evitar permanecer en espacios abiertos.

No ubicarse debajo de árboles ni cerca de estructuras metálicas altas.

Suspender actividades deportivas o recreativas al aire libre durante una tormenta.

Revisar el estado de techos y estructuras que puedan verse afectadas por los fuertes vientos.

Limpiar canales, bajantes y sumideros para facilitar el drenaje del agua lluvia.

Recomendaciones ante el riesgo de incendios de cobertura vegetal

Aunque en buena parte del país aumentarán las precipitaciones, el Ideam recomienda mantener las medidas de prevención frente a posibles incendios de cobertura vegetal: