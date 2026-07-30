El tiempo en España durante este jueves, 30 de julio de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 30 de julio

El clima en España se caracteriza por una ola de calor. En la Península y Baleares, se prevén cielos despejados con algunas nubes bajas y brumas en Galicia y el Cantábrico. En Canarias, se esperan nubes en la vertiente norte y cielos claros en el sur, con calima en el sur peninsular y el extremo oriental de Canarias.

Las temperaturas máximas serán elevadas, superando los 35 grados en gran parte del interior peninsular y alcanzando hasta 42 grados en el suroeste. Las mínimas bajarán en algunas regiones, como el alto Ebro, mientras que subirán en la vertiente mediterránea y Canarias. Las noches serán tropicales en varias zonas.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

En Madrid, cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas entre 20 y 40 grados y vientos flojos variables del suroeste, más intensos en las horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos despejados y poco nubosos en Andalucía, con probabilidades de tormentas aisladas en las sierras orientales por la tarde. Temperaturas mínimas de 17 grados en descenso en el tercio occidental y máximas de hasta 42 grados, con brisas y vientos flojos variables.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará mayormente despejado, con algunas nubes bajas en Tarragona por la mañana y nubosidad en el Pirineo por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 18 grados como mínima y alcanzarán hasta 40 grados en la Depresión de Lleida, con vientos flojos que se intensificarán al mediodía.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo despejado por la mañana y nubosidad en ciertas zonas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 42 grados, siendo especialmente altas en los valles del Ebro y del Jalón. El viento será flojo en las primeras horas, aumentando a moderado en la tarde.

Cielo nuboso en Asturias con probables lluvias débiles y brumas matinales y vespertinas. Las temperaturas oscilarán entre 28 y 17 grados, con mínimas sin cambios y máximas en descenso, especialmente en las cumbres. Viento flojo que se intensificará del norte por la tarde en la costa.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo despejado con brumas matinales. Mínima 18°C y máxima 34°C. Viento flojo del este y sureste con brisas costeras.

Poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas y bajas en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Calima significativa en cumbres y en altura sobre Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, alcanzando máximas de 32 ºC y mínimas de 22 ºC. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en algunas vertientes.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo despejado y temperaturas que alcanzarán hasta 40 grados en la Comunidad Valenciana, con vientos flojos que se intensificarán en el litoral.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso o despejado, con un incremento de nubosidad por la tarde en el norte, donde pueden aparecer bancos de niebla en las montañas; las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en el norte y oeste, manteniéndose sin cambios en el resto, mientras que las máximas experimentarán un ligero descenso, aunque algunas zonas del este y sur podrán alcanzar hasta 38 grados; el viento será variable, predominando del suroeste y oeste, con intervalos del norte al final en el norte, siendo generalmente flojo con intervalos moderados.

El clima se presentará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubosidad en las sierras de Albacete. Habrá calima ligera en el cuadrante sureste y temperaturas máximas en ascenso, alcanzando hasta 41 grados, mientras que las mínimas se mantendrán en 15. Los vientos serán flojos y variables, predominando el oeste y suroeste en las horas centrales, excepto en Albacete, donde soplará del sur y sureste.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Madrid: nuboso con brumas y posibles bancos de niebla, claros por la tarde, ligera calima, levante flojo a moderado y temperaturas de 23 a 27 °C.

En Melilla habrá cielos nubosos con brumas matinales y posible niebla, polvo en suspensión y vientos flojos variables con predominio de levante, con temperaturas entre 25 y 30 °C.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Se espera clima nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 37 grados y vientos flojos que cambiarán a componente norte por la tarde.

En Navarra se prevé un cielo poco nuboso en el sur e intervalos nubosos en el norte, con temperaturas máximas de 39 grados y mínimas de 18, además de posible chubasco tormentoso ocasional.

En La Rioja, día poco nuboso con aumento de nubes medias y altas al final, viento variable tendiendo a norte por la tarde-noche, flojo con intervalos moderados y temperaturas sin cambios (máx 39°C, mín 17°C).