Argentina empezó la semana con un clima inestable que afectó a diferentes provincias. Las condiciones meteorológicas se profundizarán en estos días con la llegada de una fuerte tormenta con granizo que afectará a todo el nordeste del país.

Según la alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional, habrá lluvias constantes por tres días, que estarán acompañadas por ráfagas de viento que superarán los 60 km/h.

¿Cómo será la tormenta de esta semana?

El Servicio Meteorológico Nacional suele emitir alertas meteorológicas de nivel amarillo y naranja ante un frente de inestabilidad de este tipo. Durante el evento, se desarrollan tormentas eléctricas severas con lluvias copiosas que abarcan períodos de 24 a 48 horas, junto a ráfagas de viento que van desde los 60 hasta superar los 90 km/h.

Además del gran volumen de agua acumulada, este sistema se distingue por la caída puntual de granizo y la alta frecuencia de descargas eléctricas en las provincias de Misiones, Corrientes y gran parte del Litoral argentino.

La causa meteorológica de esta tormenta radica en el choque violento de dos masas de aire con propiedades contrastantes. Cuando un frente frío o un sistema de baja presión (ciclogénesis) avanza desde el sur o el Pacífico, colisiona frontalmente contra una masa de aire tropical muy cálida y saturada de humedad proveniente de la cuenca amazónica.

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Al ser más denso, el aire frío fuerza al aire cálido y húmedo a ascender rápidamente, creando gigantescas nubes de gran desarrollo vertical (cumulonimbus) que liberan toda la energía acumulada en forma de precipitaciones masivas.

Alerta por el diluvio: anegaciones y zonas afectadas por el clima

Las posibles consecuencias en el territorio incluyen el colapso de desagües pluviales y la subida repentina del nivel de arroyos y ríos, derivando en anegamientos urbanos e inundaciones en zonas bajas.

A su vez, los vientos intensos y las tormentas eléctricas representan un peligro directo para la infraestructura: pueden volar techos, derribar árboles o postes de luz y provocar cortes generalizados en el suministro eléctrico, además de dificultar drásticamente la visibilidad en rutas nacionales y caminos rurales.

El SMN informó que estas localidades se verán afectadas:

Misiones: Posadas, Eldorado, Puerto Iguazú, Oberá, San Javier, Leandro N. Alem, San Pedro, Cainguás, 25 de Mayo, Montecarlo y Candelaria.

Corrientes: Corrientes Capital, Paso de los Libres, Santo Tomé, Ituzaingó, Goya, Mercedes, Curuzú Cuatiá, San Martín, Alvear y Esquina.

Entre Ríos: Concordia, Paraná, La Paz, Federación, Feliciano, Villaguay, Federal, Nogoyá y San José de Feliciano.

Santa Fe: Reconquista, Avellaneda, Vera, San Javier, Santa Fe Capital, Garay y San Jerónimo.

Chaco: Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, General Vedia y San Fernando.

Formosa: Formosa Capital, Clorinda, Laishí y Pilcomayo.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Durante los siguientes días las condiciones climáticas se mantendrán con temperaturas más elevadas que en la última semana.

La mínima será de 9° y la máxima alcanzará su pico el día sábado, con temperaturas de hasta 19°. En cuanto al cielo, permanecerá parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias en la tarde noche del viernes 31.