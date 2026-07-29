El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que habrá una tormenta provocará 48 horas de lluvias intensas, vientos fuertes y tormentas eléctricas en gran parte de México.

Para este miércoles, el monzón mexicano continuará generando condiciones de inestabilidad en el noroeste del país, con lluvias muy fuertes en zonas de Sonora, Sinaloa y Chihuahua, además de precipitaciones fuertes en Durango, todas acompañadas de descargas eléctricas.

Al mismo tiempo, la combinación de circulaciones ciclónicas, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, el ingreso de la onda tropical número 22 sobre la península de Yucatán y la inestabilidad atmosférica favorecerán lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

Se aproxima un muro de nubes negras con más de 48 horas de lluvias intensas y vientos de hasta 70 km/h: las zonas afectadas EFE

También se esperan lluvias fuertes en Zacatecas, Guanajuato, Puebla, Morelos, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Campeche y Quintana Roo, mientras que Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco y Yucatán registrarán chubascos.

Alerta del SMN en México

El SMN advirtió que las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y existe posibilidad de granizadas en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional. Asimismo, se prevén lluvias aisladas en Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Nuevo León, impulsadas por el ingreso de humedad desde el océano Pacífico.

¿Cómo estará el clima este jueves 30 de agosto?

Para el jueves, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde en gran parte del norte del país, con temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora.

Además, continuará la onda de calor en regiones de Baja California, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, mientras que Coahuila dejará de presentar estas condiciones a partir de este día.