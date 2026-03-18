El pronóstico para el AMBA anticipa una semana con condiciones mayormente estables y temperaturas por debajo de los 30 grados. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano, se esperan jornadas templadas, con cielo variable y sin fenómenos significativos. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, no hay alertas vigentes por tormentas, lluvias o vientos en la región durante los próximos días, lo que marca un escenario de mayor calma en comparación con jornadas previas. El jueves 19 se presentará con cielo mayormente nublado, una máxima de 26 grados y una mínima de 18, sin lluvias previstas. El viernes 20 será el día más caluroso del período, con una máxima de 27 grados y una mínima de 21. Si bien se mantendrá la estabilidad, comenzará a aumentar la nubosidad hacia el cierre de la jornada. Pronóstico extendido del finde XL: así estará el clima durante todo el fin de semana largo El cambio de condiciones llegará el sábado 21. El SMN anticipa lluvias durante gran parte del día, en un contexto de mayor humedad e inestabilidad. Las temperaturas se ubicarán en torno a los 25 grados de máxima y 22 de mínima. La inestabilidad no solo afectará al AMBA, sino también a buena parte de la región centro y este del país. Para el domingo 22 se espera una mejora en el tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias en el AMBA. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 24 grados, lo que marcará un descenso térmico respecto a los días previos y generará un ambiente más fresco. El inicio de la semana mantendría condiciones relativamente estables. El lunes 23 y el martes 24 tendrán máximas cercanas a los 22 grados y mínimas de 18, con cielo algo nublado. Si bien no se esperan lluvias en el corto plazo, el aumento de la nubosidad podría anticipar un nuevo cambio de tiempo hacia los días siguientes.