Llega el diluvio del año con más de 24 horas de tormentas con fuertes lluvias, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a los 80 km/h.

México despedirá julio con lluvias intensas, tormentas eléctricas y temperaturas extremas, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes 31 de julio.

El organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), prevé que las precipitaciones más importantes se registren en Morelos, Puebla y Oaxaca, donde podrían acumularse entre 50 y 75 milímetros de lluvia.

Sin embargo, las condiciones lluviosas no se limitarán a esas entidades. El monzón mexicano, combinado con inestabilidad atmosférica, favorecerá lluvias en el noroeste del país, mientras que una circulación ciclónica en niveles altos, canales de baja presión, vaguadas y el avance de la onda tropical 22 propiciarán tormentas en distintas regiones del territorio nacional.

Estados con pronóstico de lluvias este viernes

El SMN informó que las precipitaciones más intensas se esperan en:

Lluvias muy fuertes

Morelos.

Oeste y suroeste de Puebla.

Noroeste de Oaxaca.

Lluvias fuertes

Sur de Baja California Sur.

Este y sureste de Sonora.

Norte y sur de Sinaloa.

Oeste y suroeste de Chihuahua.

Sur de Durango.

Norte de Nayarit.

Oeste, centro y sur de Jalisco.

Colima.

Centro y oeste de Michoacán.

Sur y suroeste de Guanajuato.

Oeste de Querétaro.

Hidalgo.

Tlaxcala.

Estado de México.

Ciudad de México.

Veracruz.

Guerrero.

Chiapas.

Campeche.

Yucatán.

Chubascos

Zacatecas.

Tabasco.

Quintana Roo.

Lluvias aisladas

Baja California.

Coahuila.

Nuevo León.

Aguascalientes.

San Luis Potosí.

Tamaulipas.

El organismo advirtió que las lluvias más intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, encharcamientos e inundaciones, por lo que recomendó extremar precauciones en las zonas con mayor riesgo.

Alerta del SMN por ola de calor

Mientras las lluvias se extenderán en varias zonas del país, el ambiente seguirá siendo muy caluroso en varias entidades debido a un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, además de la persistencia de la onda de calor.

Las temperaturas máximas previstas son:

Más de 45 °C: noreste de Baja California y oeste y noroeste de Sonora.

Entre 40 y 45 °C: sur de Baja California Sur, norte y este de Chihuahua, noroeste de Coahuila, este de Nuevo León, oeste y noroeste de Tamaulipas y suroeste de Michoacán.

Entre 35 y 40 °C: noroeste de Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Hidalgo, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se esperan fuertes rachas de viento

El viento será otro de los fenómenos que marcarán la jornada. El SMN pronostica rachas de entre 50 y 70 km/h en:

Zacatecas

Istmo de Tehuantepec (Oaxaca)

Tabasco

Además, en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo podrían registrarse rachas de 40 a 60 km/h.

En tanto, Baja California, Sinaloa, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y Guerrero tendrán vientos con rachas de 30 a 50 km/h.

El organismo señaló que estas condiciones podrían ocasionar la caída de árboles, ramas y anuncios publicitarios, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y evitar exponerse durante los fenómenos más intensos.