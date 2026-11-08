La peritonitis infecciosa felina también puede atacar y de forma letal a gatitos que nunca salen de la casa.

Sí, los gatos también son vulnerables al coronavirus, pero en este caso se trata del coronavirus felino conocido como PIF. Carlos Guitíerrez, veterinario clínico y experto en la salud de los gatos, llevó este tema a sus canales de YouTube para responder a sus seguidores sobre esta enfermedad que ataca principalmente a gatos de exterior y de interior.

La peritonitis infecciosa felina (PIF) es una de las dos variantes del coronavirus felino. Es la más grave y puede poner en riesgo la vida de los gatos. “El PIF es una enfermedad vírica grave producida por el coronavirus felino y tiene dos caras”, detalla el veterinario en su canal Mascotas y Familias Felices.

Coronavirus entérico felino: solo afecta las células del intestino y produce diarrea en el gato

Coronavirus mutado: afecta otras células del gato, causando la PIF

Existen dos variantes del coronavirus felino: Coronavirus entérico felino y Coronavirus mutado, esta última produce PIF. Magnific

La pregunta del millón: ¿un gato de interior puede desarrollar la PIF?

Sí. Según Carlos Gutiérrez, veterinario experto en gatos, esta enfermedad también afectó a su gato “Alcachofo”, un gato de interior. “El coronavirus felino que es el que produce el PIF, se transmite a través de las cacas de gatitos infectados hacia gatos sanos o también de zonas que están contaminadas por esas heces y es posible que las mamás puedan transmitirlo a sus crías”.

El problema con esta patología es que es silenciosa: “Esta enfermedad no da la cara inmediatamente,” indicó el profesional. Asimismo, llevó tranquilidad a los dueños de gatos al indicar que la mayoría de los gatos no llegan a desarrollar la PIF y la enfermedad queda solo en la versión coronavirus entérico felino. “Por suerte al día de hoy la PIF es una enfermedad que tiene cura.”

Si tu gato está pasando por esta enfermedad, el veterinario recomienda llevar al gato a un profesional para que sea tratado y analizado clínicamente.

La PIF afecta también otras partes del cuerpo del gato: algunos síntomas

En la fase de mutación del coronavirus felino, cuando se desarrolla la peritonitis infecciosa felina (PIF), el virus afecta gravemente los vasos sanguíneos, el cerebro, el hígado, los ojos y otros órganos importantes, comprometiendo la vida y la salud del gatito.

Carlos Gutierrez nombró algunos de los síntomas más frecuentes que se producen cuando el gato tiene PIF: falta de apetito, pérdida de peso, decaimiento, efusión abdominal o hinchazón del estómago por acumulación de líquidos; también puede ocurrir este fenómeno con hinchazón en los pulmones del gato, conocida como efusión pleural.

“No hay vacunas” para prevenir la PIF: la clave está en la limpieza

De momento, no hay vacunas, pero las que están en desarrollo son “prometedoras”, según aclaró Carlos Guitíerrez. “Las vacunas previenen la enfermedad, no curan enfermedades,” remarcó el veterinario.

El veterinario recomienda una buena limpieza cuando hay un gatito con diarrea por coronavirus felino para controlar y evitar que pueda llegar a transmitirse a otros gatos que haya en casa. “Desinfectar con cloro que mata al virus… vamos a limpiar de forma frecuente el arenero y evitemos que dos gatitos que viven juntos y uno tiene diarrea vayan al mismo arenero”.

Otro consejo del veterinario es limpiar inmediatamente la caja de arena del gato infectado por el coronavirus felino una vez que la usa.