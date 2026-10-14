¿Tu gato te muerde? El sencillo truco para lograr que deje de hacerlo sin retarlo.

Los gatos suelen morder a sus dueños por distintos motivos como el juego, el miedo o la sobreestimulación. Aunque muchas veces este comportamiento se interpreta como una señal de agresividad, también puede ser una forma de comunicar incomodidad o expresar sus instintos naturales .

En este contexto, un joven compartió en TikTok un sencillo truco para evitar que su gato lo muerda sin necesidad de retarlo. La particular reacción del animal sorprendió a miles de usuarios y convirtió el video en un fenómeno viral.

El truco para evitar que tu gato te muerda

El creador de contenido uruguayo Gonza Garrido (@gonzagarridouy) compartió un video en su cuenta de TikTok en el que mostró cómo consigue que su mascota deje de morderlo cuando se entusiasma demasiado durante los juegos.

“ Les vengo a tirar un tip para cuando el gato se pone así de loco ”, explicó el joven mientras el animal intentaba sujetarle el brazo con sus patas y morderlo.

¿Tu gato te muerde? El sencillo truco para lograr que deje de hacerlo sin retarlo.

Para demostrar su técnica, Garrido cerró el puño, lo humedeció con su propia saliva y lo acercó al hocico del gato sin tocarlo. Al percibir el olor, el felino realizó un gesto que los usuarios interpretaron como desagrado, dejó de morderlo y se alejó.

La reacción sorprendió a los seguidores del joven y el video ya superó los dos millones de reproducciones. Sin embargo, aunque el método pareció funcionar, no hay evidencia suficiente para asegurar que la saliva humana permita corregir las mordidas de los gatos.

¿Por qué los gatos muerden a sus dueños?

Según la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA), las mordidas pueden responder a diferentes causas y no siempre representan un comportamiento agresivo.

Una de las situaciones más comunes ocurre durante el juego, especialmente en gatos jóvenes que aún no aprendieron a controlar la intensidad de sus mordidas. También pueden reaccionar de esta manera si reciben demasiadas caricias o se sienten amenazados.

Entre los principales motivos se encuentran: